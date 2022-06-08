睡醒腳趾不能動！29歲孕婦遭判「只剩活2年」心碎：想陪寶寶長大

▲英國一名準媽媽腳趾不能動就醫後，驚知罹患無法治癒的腦瘤。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

準媽媽們在懷孕時總要忍受許多不適，但要小心有些不舒服可能是身體警訊。英國一名29歲孕婦，在懷孕第20週時出現腳趾無法移動的症狀，並在一天內惡化到無法走路，就醫後發現是罹患無法治癒的「腦瘤」，且醫師還告訴準媽媽「只剩2年壽命」，令她幾乎崩潰。

據《鏡報》報導，來自聖海倫斯（St Helens）的29歲準媽媽勞拉（Laura Elizabeth Mahon），在懷孕第20週的某天突然發現腳趾不能動，但她當時以為只是懷孕導致的疲憊，沒想到隔天就惡化到不能移動右腳，並在接下來的一週內「幾乎感覺不到右腿」。勞拉表示，一般科醫師起初以為是胎兒壓迫引起的神經問題，但轉送到沃爾頓中心（The Walton Centre）後，眾人才驚覺病情遠比想像中還嚴重。

勞拉的背部核磁共振（MRI）檢查結果十分正常，但病情卻不斷快速惡化，院方再安排腦部掃描後，發現勞拉的腦中有1顆「可能存在很多年，但直到現在才增生」的腦瘤。這讓聽聞診斷的勞拉險些當場崩潰：「我才29歲，我從沒想過這種事情會發生在我身上！」但她也很快決定，未來的一切全都要以寶寶為優先。

▲勞拉在懷孕7個月時決定提前生產。（圖／翻攝自推特）

由於病情已惡化到難以承受的狀態，勞拉和老公決定在「懷孕第30週剖腹產」，取名為西雅娜（Sienna Grace Laura Mahon）的女兒剛出生時體重只有1500公克，還一度出現肺塌陷住進專責病房，所幸女兒之後成功康復，而勞拉在接受相關治療後也成功出院。但等待著她們的，卻是更多的壞消息。

勞拉在去年12月收到檢體報告，得知腫瘤增長了一倍大且無法進行手術，主治醫師更告訴她「壽命只剩下2年」，這個宛如死刑宣判的報告幾乎擊垮了勞拉，卻也成為她要盡快留下更多美好回憶的動力，除了與老公正式結婚、見證女兒受洗外，也積極的做化療，因為「西雅娜真的太特別了，她就像我們想像得那樣美好」，儘管每天痛苦與快樂並存，但「我要把握好與女兒在一起的每一天」。

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