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瘋電影／死亡預報　找主播採訪死亡獨家新聞

文／賴賴

▲▼死亡預報。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影懸疑性夠，劇情比較單薄，刻意加入混淆視聽的腳色，不夠討喜，撐不起整部戲劇性的重量，聲音表演過於矯情而更不自然，低成本的作品，但是就打發時間是可以的，商業片。

在恐怖設計的橋段比較沒驚喜，而節奏流暢所以看得輕鬆不吃力，三個場景，重點著重在電視台，雖然比較傾向Ｂ級片，不過還是不錯看，屬於喜歡恐怖懸疑觀眾的菜。

去電找主播通知受虐需要被報導的題材設計，牽扯到接獲線報是否可以隱匿警方，其實起心動念皆是業，若你真的認定是惡作劇卻沒有絲毫惻隱之心，那還是有業的，若是以己之私隱匿，那就加入了造業的股份，正確的念頭尤為重要。


片　　名：死亡預報
英文片名：The Anchor
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2022-05-13
片　　長：01時51分
導　　演： 鄭智妍
演　　員： 千玗嬉 、 申河均(Shin Ha-kyun) 、 李慧英(Hye-Young Lee)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

「若能讓鄭世拉主播報導我的死訊，我應該會很開心喔」

新聞直播5分鐘前，電視臺知名主播世拉（千玗嬉 飾）接到一名女子的電話，對方表示自己將被殺害。世拉認為這只是通惡作劇電話，但內心又感到十分不安，而世拉的母親素貞（李慧英 飾）則認為，這是個能讓世拉成為真正主播的好機會，讓世拉決定前往對方的家，沒想到卻發現女子和其女兒陳屍在家中。此後，世拉眼前不斷浮現那名女子死去的模樣，並再次見到曾出現在案發現場的精神科醫生仁浩（申河均 飾），對於曾是死者主治醫生的仁浩，世拉對他的疑心愈來愈重……

▲▼死亡預報。（圖／yahoo）

▲母親原為主播未婚生死斷送事業，曾試圖掐死女主。

▲▼死亡預報。（圖／yahoo）

▲自殺者的心理醫師有著奇怪的行為模式。

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