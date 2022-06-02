靈鷲山護生愛地球　寂光寺鯝魚放流和種樹祈福

文／賴芃縈 編輯整理

奮不「鯝」身，力爭上游，一年一度的鯝魚洄游產卵季開始了！為了保護龍潭湖鯝魚上溯洄游的特殊生態，靈鷲山開山住持心道法師秉持不改變地景、不砍伐樹木理念，提供寂光寺柚子園下方土地，建構台灣第一處近距離觀賞魚類洄游產卵的生態保育園區。農委會１日舉辦生態監測成果暨鯝魚上溯記者會，感恩靈鷲山愛惜生態、守護環境，護生愛地球。

宜蘭礁溪的龍潭湖是鯝魚（扁圓吻鯝）的故鄉，鯝魚終年生活在湖泊中，每年端午節前後，民眾可以近距離看到數萬尾鯝魚為了繁衍下一代，集體從湖中溯溪跳魚梯，洄游到周邊３０公尺的山溝產卵繁殖，出生地產卵，展現大自然傳承的永續生命力，早年鄉民誤以為隨手可捉的鯝魚笨笨的，「憨魚Gonhii」俗稱因此得名。

昨天山區一場暴雨，雨水從山上直衝而下，水量又急又強，大多數的鯝魚無法逆流而上，但在小溪流還是看到了洄游魚群，民眾一睹鯝魚奮力逆流爬魚梯，偶而還會聚集小水塘稍做休息，甚至擺動魚鰭和尾巴，或跳躍、或爭相游過同伴身邊的奇觀，都驚呼連連。今年全世界76個國家也加入，一起在５月２１日舉辦世界魚類洄游日World Fish Migration Day活動。

寂光寺監院法住法師表示，即日起，持續至７月底前，龍潭湖鯝魚生態保育園區，將有３至４波的生態盛況，寂光寺位於大自然山林中，蟲蛾鳥類猴群物種甚多，山林靈傑、湖光秀色，特有的魚和水族物種更是豐富，是最佳的生態教室與心靈講堂。６月２５日將啟建大願地藏暨三大士燄口法會，和愛地球祈福生態保護活動，提供樹種祈福和鯝魚放流，並延續多年來的物資捐贈，造福地方，敬邀大眾圓滿殊勝法會。

生態保育工作就是靈鷲山長期推動的寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化「愛地球九大生活主張」之一。心道法師一直在山林裡苦修，對生態和生命有微細的關注，長期推動「愛地球愛和平」理念，重視靈性生態，希望用尊重包容博愛的精神，跟萬物共生共存共榮，每個人從生活覺醒、覺知，從靈性召喚每個生靈、生命，才能療癒地球，讓萬物生生不息！

民國９７年，農委會水保局台北分局與龍潭社區發展協會合作，啟動鯝魚生態環境改善工作，記者會除了邀請大家觀看鯝魚洄游傳承大地生命力的展演，也在現場導覽介紹，水保局邀請清華大學生命科學系教授曾晴賢，協助優化產卵水道的水理條件，讓鯝魚有更好的繁殖場域。

水保局台北分局局長蔡金龍說，鯝魚洄游是龍潭湖的在地特色，更是鼔勵學生最好的生命教育，這２年受疫情影響，為避免鯝魚生態園區成為群聚地，並未對外擴大宣傳，民眾可從臉書「書上沒說的水保」、「阮厝的名叫龍潭」關注相關訊息。

▲民眾一睹鯝魚奮力逆流爬魚梯，擺動魚鰭和尾巴，或跳躍、或爭相游過同伴身邊的奇觀，都驚呼連連。（靈鷲山佛教教團提供）

▲寂光寺監院法住法師邀請大家，6月25日參加大願地藏暨三大士燄口法會，和愛地球祈福&生態保護活動。（靈鷲山佛教教團提供）