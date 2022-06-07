新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

▲爆料男指控新北市府欺騙恩恩爸。（圖／翻攝恩恩爸臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有一名張姓前消防員具名指控，新北消防的長官下令動員偽造報案，欺騙「只求真相的恩恩爸爸」，被新北消防局提告。對此，張姓爆料者再次發文表示，「消防局的法務，你們要加油喔！」

張姓網友被消防局提告後，7日晚間在臉書發文說，「消防局告人速度很快，目前不回訊息，先泡茶休息」，還酸「消防局的法務，你們要加油喔」，引起網友熱議。

據悉，張姓網友7日下午在臉書發文爆料，指控新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，刻意要求值勤員大聲問案，並營造環境嘈雜、充滿個資的假象，最後下令局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，在09:30-10:00這段時間累計29件開案紀錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。

▲爆料男全文如上。（圖／翻攝臉書）



▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



針對張男指控，新北消防局表示，恩恩爸想了解119的作業環節，因此重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，且協助恩恩就醫時119的進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

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