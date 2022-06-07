快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增8萬2973例本土個案；另增54例境外移入，確診個案新增124例死亡。本土病例方面有三縣市破萬，分別是高雄市1萬2572例、台中市1萬2498例、新北市1萬1504例，其他縣市都低於萬例。中重症通報新增193例，當中87例中症、106例重症。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(12,572例)、臺中市(12,498例)、新北市(11,504例)、臺南市(7,487例)、桃園市(6,630例)、臺北市(5,824例)、彰化縣(5,784例)、屏東縣(3,459例)、苗栗縣(1,983例)、南投縣(1,905例)、雲林縣(1,892例)、新竹縣(1,753例)、宜蘭縣(1,579例)、嘉義縣(1,557例)、新竹市(1,493例)、花蓮縣(1,427例)、基隆市(1,156例)、嘉義市(1,097例)、臺東縣(859例)、澎湖縣(307例)、金門縣(200例)、連江縣(7例)。

▲6/7新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。