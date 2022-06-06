舊金山搶8.8千萬來台！女研究生陷情網　後車廂藏「名導」畫面曝



記者張君豪／台北報導



3月18日大陸裔美籍男子張天澤（Tianze Zhang，音譯）戴頭套、滑雪面罩蒙面闖入加州舊金山伯那爾富商高級住宅區行搶前任女雇主，根據美國FBI情資顯示，被害女長年經營虛擬貨幣投資家產頗豐，加上張男曾在她公司任職，知悉女富商剛離婚且獨居、認為強劫前老闆有利可圖，持刀闖入前老闆別墅威逼女富商用手機網銀轉帳300萬美金（折合台幣約8812.5萬元）並在3月底搭機潛逃來台。

▲涉嫌在美國舊金山豪宅區行搶女富商300萬美金的大陸裔張姓犯嫌，在台逃亡藏匿行李箱過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌在美國舊金山豪宅區行搶女富商300萬美金的大陸裔張姓犯嫌5月30日在高雄落網。（圖／記者張君豪翻攝）



美國FBI與台灣國際刑警展開跨國追查，發現張嫌異性緣頗佳，透過交友網站seeking.com先後認識兩名台灣職業婦女、女研究生協助，張嫌舌燦蓮花，先後以要組電影公司當導演拍攝愛情電影，要捧台女當好萊塢電影女主角。



這女研究生相當心動，張嫌甚至還傳自己手寫劇本給女子取信對方，警方查出張嫌入境桃園機場先到台北市信義區某旅店進行檢疫隔離，之後該女就拜託友人開車到飯店載張嫌到萬華區另外一間商旅藏匿。

▲涉嫌在美國舊金山豪宅區行搶女富商300萬美金的大陸裔張姓犯嫌5月30日在高雄落網。（圖／記者張君豪翻攝）



張嫌搭車過程相當離奇，如同電影般要求藏匿在汽車的後行李廂內，藉此規避路上台灣警方臨檢，刑事局指出張嫌擔心遭台美警方通緝，才會異想天開堅持要藏在行李箱內移動，並對台女鬼扯自己在美國投資虛擬貨幣獲利頗豐，但引發投資者分帳糾紛，擔心遭對方派人來台尋仇，離奇的是這名透過交友網站認識張男的某大學女研究生居然甘心協助張嫌逃逸藏匿。



台灣國際刑警4月接獲美國聯邦調查局、舊金山警察部門肅竊組跨海求助，據此展開調查，發現張嫌透過台女、及其熱心友人協助下輾轉搭車、居住商旅潛逃，之後張嫌發現似未遭台警通緝後，仍透過該女協助叫計程車、搭uber抵達台中、之後張男再以網路交友手法，認識某名在北部某國立大學攻讀碩士學位的女研究生。



張嫌不但大秀自己編寫電影劇本的才華，還誇口大談虛擬貨幣投資策略，恰巧該女也熱愛電影和投資，兩人透過網路相談甚歡，女研究生從四月起陸續幫張嫌租屋、購買台灣手機門號、兩人儼然如熱戀情侶般到處出遊、住商旅大花被害人遭洗劫的贓款，張嫌來台到落網短短2個月期間，爽花被害女富商50萬元新台幣。



據傳這名女研究生外貌亮麗相當熱情，自認和張嫌聊天相當契合，後來還幫張嫌出面在高雄市前鎮區林森三路租賃社區大樓藏匿，但台警從4月初展開追查，5月30日行動逮捕張嫌，張男落網後否認持械強劫，辯稱是和前雇主的勞資糾紛才會登門要錢。



警方調查發現兩名台女都因網路交友不慎，涉入這起協助美國FBI聯邦調查局通緝的跨國罪犯潛逃藏匿，但因張嫌犯罪地點在美、加上兩女並不知情，警方清查後排除兩人有犯罪行為後請回；台警並查扣張嫌身上5個虛擬貨幣冷錢包，但張男拒絕開啟錢包接受警方調查，美國警方、聯邦調查局待張男落網初訊完成後，派員到桃園機場將張嫌押回美國舊金山聯邦法院受審。

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