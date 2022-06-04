蔡英文誇彰基誇防疫　王惠美當場追討「這醫院」：動土4年沒動靜

▲彰化縣長王惠美陪同總統蔡英文視察彰基醫院。（圖／翻攝直播）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今（4）日陪同總統蔡英文訪視彰化基督教醫院，感謝彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯在防疫上對中央的協助，更提到彰化縣住宿型機構給藥率達98%，高於全國平均50%。不過，王惠美在致詞時卻提到，田中基督教醫院在2018舉行動土典禮後，至今4年都無動靜，希望總統協助加速建設流程，改善醫療不足困境。

彰化基督教醫院今日由專責加護病房、兒童專責加護病房、新生兒加護病房與兒童專責病房等視訊分享新冠肺炎照護情況。專責加護病房醫師表示，5月來收治將近70位中重症病患，也有承接北部下轉患者；兒童專責加護病房醫師分享，今年4月至今共收治18位確診兒童，16位康復出院，雖然重症患者增加，但在政府與護理人員努力下，應該可以撐過疫情。

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新生兒加護病房醫師表示，院內照顧早產兒高危險新生兒病床合計21床，目前共有2床專門收治3個月以下的染疫新生兒，目前存活率100%。兒童專責病房醫師分享，今年共收治215位18歲以下兒童，陸續康復出院，除了提供專業醫療照護外，也請關懷師進行禱告廣播，讓病童與家長獲得內心平靜。總統蔡英文聽完醫護人員分享後，均逐一嘉許鼓勵。

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／翻攝直播）

彰化縣長王惠美在醫護人員分享後致詞，分享彰化縣防疫成果，除提到確診者居家照護百分比達到94%，清冠一號也發出2500人份，5歲以上第一劑疫苗覆蓋率更超過9成。不過，她話鋒一轉提到，彰化田中、社頭、二水等7鄉鎮長年醫療不足，衛福部2018年核准設立150床田中基督教醫院，4年前也舉行動土典禮，但至今毫無動靜，希望總統協助加速建設。

衛福部長陳時中接著致詞時，除了逐一盤點去年疫情，另提到彰化縣在住宿型機構給藥上成績斐然，給藥率高達98%高於全國平均，「對老人照顧很到位」，另外，在輕重症分流上，彰化縣也十分落實，各方面都看得出彰基的努力，「指導階層有心、同仁用心、病人安心」，對於醫療體系建構是一個善的循環。

雖然陳時中、蔡英文頻誇彰化防疫，但兩人在致詞時均未對田中基督教醫院進度延宕一事做回應。彰化田中基督教醫院動土典禮是在2018年舉行，當時陳時中也親赴現場參與，院長陳穆寬當年在動土典禮致詞時提到，南彰化每十萬人只有10幾張病床，過去沒醫院進駐，是因為一定賠錢。而隨著預定完工期將至，醫院用地至今仍一片荒蕪。