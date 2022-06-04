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國道14處地雷路段「遍地開花」　國5北上要塞到半夜

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲端午連假次日，國道除有出遊車潮外，也會有收假車流。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假次日(6/4)登場，國道將有14處易塞路段遍地開花，其中國5北上宜蘭到坪林預料要從上午11時塞到半夜12時，可能連堵13小時，行車時間更將是平常的7倍。

連假第二天，國道預期仍有旅遊車潮外，也預料將湧現收假車潮，國道將有14處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國1北上圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統。

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▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)北部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)北部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)中部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)中部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

以及國3南向土城-關西、快官-霧峰，國3北上關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興，國5南下南港系統-頭城、北上宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰系統等較塞。

▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)南部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 端午連假次日(6/4)國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

▲端午連假次日(6/4)南部國道易塞時段和路段。（圖／高公局提供）

高公局預測，西部國道南下車潮預料8時和9時後陸續湧現，中午後紓解；東部國5則將自清晨6時後就有車潮，要塞到下午3時，國5也將出現收假車流，且自上午11時後就會出現，預估要塞到半夜12時，恐連堵13小時。

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