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2023年投入實戰！　鯤龍AG600滅火機首飛載水量達12噸

▲▼鯤龍AG600全狀態新構型滅火機於廣東珠海首飛成功。（圖／翻攝自環球網）

▲鯤龍AG600全狀態新構型滅火機於廣東珠海首飛成功。（圖／翻攝自環球網，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機鯤龍AG600全狀態新構型滅火機於廣東珠海首飛成功。該機最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，它的問世將滿足陸方應急救援體系，預計2023年具備執行滅火任務能力並投入實戰應用。

《環球網》報導，鯤龍AG600除了是中國首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，也同時與運-20大型運輸機、C919大型客機並稱的三型國產大飛機之一。5月31日首飛當天，該機從珠海金灣機場滑行起飛，完成等速爬升、平飛減速、松桿飛行、模擬進場複飛等試飛任務，在空中飛行20分鐘後平安降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運行穩定，首飛成功後也標誌著該項目全面進入加速發展。

過去在工程化驗證階段，鯤龍AG600技術驗證機相繼實現陸上、水上、海上首飛，關鍵性能試驗試飛和汲投水滅火功能驗證試飛，突破掌握氣水動融合布局、高抗浪適海船體、複雜高支柱起落架等關鍵技術。在實用化應用階段，主要是開展全狀態新構型滅火機、救援機研製和適航取證。

▲▼鯤龍AG600全狀態新構型滅火機於廣東珠海首飛成功。（圖／翻攝自環球網）

據了解，此次首飛的鯤龍AG600全狀態新構型滅火機最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，填補大陸國產大型航空滅火飛機的空白。該型機設置增壓艙，採用電傳飛控和綜合航電，配置全任務系統，相比技術驗證機具有更高安全性、更大投水量、更遠航程、更優秀的平台系列化發展能力。

值得注意的是，在各方的共同努力下，鯤龍AG600實現包含發動機、關鍵機載系統在內的100%國內自主配套，有效帶動相關產業快速發展。未來該型機計劃於2023年具備執行滅火任務能力並投入實戰應用，2024年取得中國民航適航證，2025年則推動救援機取得中國民航適航證。

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