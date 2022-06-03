端午「登玉山吃粽子」　616隊2858人搶排雲山莊...中籤率2.8%

▲玉山在端午連假攻頂人氣暴漲。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是端午節和連假首日，受新冠疫情嚴峻和天氣絕好影響，登山等戶外活動人氣再度暴漲：玉山國家公園排雲山莊在今、明2天申請入住攻頂和一日單攻的的隊伍數和人數，都創下農曆年以來新高，排雲山莊中籤率更不及3%；還有申請入住排雲山莊的登山隊取名為「讓X在玉山吃粽子」，祈求在端午節獲得好運，果然如願中籤。

根據「台灣國家公園入園入山申請服務網」的公開資料，今天有高達616隊、2858人申請入住排雲山莊，4日更達849隊、4082人，玉山國家公園管理處指出，由於床位僅可供116人使用，依電腦亂碼方式公平抽籤後，今天產生29隊116位幸運兒，明天則有28隊116位獲准入住，中籤率僅2.8%。

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▲排雲山莊一床難求。（圖／玉山國家公園管理處提供）

排雲山莊一床難求，導致在玉山線單日往返（塔塔加─玉山線─塔塔加）的「玉山單攻」申請方面也相當踴躍：今天有34隊、90人，共計抽出22隊、60人，明天有104隊、281人，同樣抽出22隊、60人。

▲山友在隊伍名疾呼「讓在玉山吃粽子」，果然如願申請成功。（圖／翻攝「台灣國家公園入園入山申請服務網」）

由於好籤運可遇不可求，許多山友組隊申請時也直接在隊伍名稱中祈求中籤，有陳姓民眾一人單攻，登錄為「生*月首訪玉山選我選我」；還有申請入住排雲山莊的10人隊伍取名為「突然中籤的感覺，像極了愛情」，最應景的就是張姓領隊率領的5人登山隊，隊名「讓*在玉山吃粽子」，果然求得了入住排雲山莊、準備攻頂的機會。