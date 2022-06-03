64歲嬤放飛自我！曬丁字褲辣照狂露渾圓美尻　孫女一看大喊凍未條

▲澳洲64歲阿嬤在IG展露好身材。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

記者葉睿涵／編譯

澳洲64歲健身阿嬤馬克士威（Lesley Maxwell）經常與孫女克里斯托菲（Tia Christofi）一起健身，並在網上分享鍛煉成果，性感的身材吸引眾多粉絲關注，還激勵了不少健身愛好者一起運動。不過，馬克士威的女兒和孫女卻對她在網上展露身材的行為相當不滿，要求她將辣照撤下，卻被馬克士威以「不想被約束」為由拒絕。

據《每日星報》報導，馬克士威最近在網上分享了一張性感照片，只見照片中的她全身只穿著一件黑色內衣與丁字褲，背對鏡頭站在窗前，火辣好身材一覽無遺。照片在Instagram曝光後，瞬間吸引了不少網友關注，除了大讚她「人到中年身材還很好」、「自信滿分」外，還有不少網友表示，他們也因此受到激勵，想要開始健身。

不過，孫女克里斯托菲與女兒卻對阿嬤將性感辣照放上網的舉動表示不滿，要求馬克士威盡快將照片撤下。馬克士威表示，「我把照片刪掉2小時後，又把它放回去了，因為我小時候一直受到我的父親約束，我不希望我成年之後還要被誰管東管西的。我的照片雖然很性感，但它們都很有品味，我覺得我應該做自己想做的事。」

馬克士威也提到，她的好身材甚至連18歲的年輕男子也被她吸引，而且不少人因為她的健身成果也受到激勵，因此她並不認為自己和網友們分享照片有什麼問題。對此，孫女克里斯托菲表示，雖然阿嬤的見解與家人出現分歧，但她們依然願意尊重並愛著阿嬤。

克里斯托菲指出，「我很喜歡她的工作，也為她激勵了不少人感到很高興，畢竟任何人都希望自己可以在64歲的時候也長這樣。當然，我64歲時可能不會把自己的清涼照放上網，但如果這是她想做的，那我也願意尊重她。」