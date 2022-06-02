篩檢試劑遭爆殘留螢光劑　陳時中：食藥署核准的都檢驗沒問題

▲快篩試劑資料照。（圖／記者吳康瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

通訊軟體盛傳快篩試紙上有致癌物螢光劑「環氧乙烷」殘留，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，經食藥署檢驗合格的試劑，大多沒有螢光劑殘存，建議民眾盡量選擇食藥署核准的產品使用。

近日快篩試劑傳言不斷，繼5/13螢光劑之亂後，韓國唾液快篩試劑「福吉美」又遭國民黨團爆料仿單上未顯示可驗出Omicron變異株。對此，陳時中下午在記者會回應，過去仿單若寫上新變異株，恐成「未來試劑」，食藥署也同步發出新聞稿誠心，食藥署核准的「家用抗原新型冠狀病毒檢驗試劑」，都可檢測出Omicron，國人可安心使用。

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食藥署表示，鑒於Omicron變異株已成主流變異株，食藥署參酌國際間對是類產品審查要求，公布因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急使用之檢驗試劑相關參考文件。考量新冠病毒持續變異，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，食藥署皆要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能之評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方核准。

我國已專案核准之家用抗原新冠病毒檢驗試劑，包括適用鼻腔或唾液檢體之產品，均已確認可檢測新冠病毒Omicron變異株。另專案核准之家用唾液抗原新冠病毒檢驗試劑，已於國內進行性能測試，確認可測得Omicron變異株，請民眾安心使用。

依據食藥署公布資料，截至5/24共有32項快篩試劑獲准專案輸入，其中有2項為唾液快篩，依照食藥署與指揮中心說法，所有產品均可驗出Ct值在24以下的Omicron變異株。