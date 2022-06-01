停課不停學在家學消防　南消灣裡分隊結合省躬國小視訊宣導

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊與南區省躬國小合作，舉辦線上防火防災宣導活動，期讓學生在疫情間仍然牢記各種防災知識，以保障居家場所消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為阻斷疫情向校園蔓延，台南市高中以下學校暫停實體課程，為求疫情期間不忘消防防火防災知識，「停課不停學、在家學消防！」消防局第七大隊灣裡分隊特地與南區省躬國小合作，1日上午10時30分配合學校課程，舉辦線上防火防災宣導活動，期讓學生在疫情間仍然牢記各種防災知識，以保障居家場所消防安全。

這次防火宣導內容重點項目為「住宅用火災警報器」、「禁止小孩玩火」、「著火自救」、「居家用火用電安全」等多項內容，藉由宣導當中讓學生們認識住宅用火災警報器的功能、瞭解火災的可怕、身體著火後的自救方式及正確的用火用電觀念，透過本次活動希望能將防災教育向下紮根，讓國家未來主人翁從小體認到防止災害發生的重要性，落實宣導正確消防觀念及遭遇緊急危難應變能力。

第七大隊大隊長黃輝林表示，消防局長李明峯也秉持著市長黃偉哲的施政理念，近年為提升市民的防火防災意識，消防局不斷透過各種平台或時機來進行宣導，進而降低火災發生的風險，也希望孩童們於停課期間在家也能建立正確防火、防災觀念，將來遇到緊急狀況才能正確應對。期望藉由辦理本次結合省躬國小的線上課程宣導活動，能吸引更多居家陪伴的家長一同參與，藉由視訊課程提醒家長並教育學生正確的防火防災觀念，創造更有防災韌性的都市。

最後，消防局第七大隊也呼籲市民朋友住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居。