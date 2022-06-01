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摩斯咖啡豆升級限量千組「買1送1」！肯德基自備環保杯現折5元

▲▼摩斯漢堡咖啡升級，限時嚐鮮價39元起。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡咖啡升級，限時嚐鮮價39元起，APP還有限量千組「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡今（1）日起導入「摩斯雨林聯盟認證咖啡豆」及「摩斯澳式精選咖啡豆」，將咖啡系列商品配方升級，6/1~6/15祭出全新風味咖啡嚐鮮價39元，同時在APP透過「安心取溫馨送」功能，還有限量千組「買1送1」。另外肯德基為響應地球永續，6/5起推出自備環保杯「現折5元」回饋。

摩斯漢堡表示，新風味的「摩斯咖啡」特別挑選哥倫比亞及巴西出產的100%優質阿拉比卡「雨林聯盟認證咖啡豆」，以黃金比例拚配而成。而拿鐵咖啡、卡布奇諾則選用「摩斯澳式精選咖啡豆」，產自巴布亞新幾內亞及印度，經水洗法處理中深度烘焙，在澳洲烘焙後新鮮直送台灣，且由通過CQI Q Arabica Grader 國際咖啡品質鑑定師認證的摩斯咖啡大使專業嚴選。

▲▼摩斯漢堡咖啡升級，限時嚐鮮價39元起。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡咖啡升級，限時嚐鮮價39元起。（圖／業者提供）

摩斯全台門市自6/1～6/15，推出全新風味咖啡嚐鮮優惠，摩斯咖啡原價50元，優惠價39元；而拿鐵咖啡與卡布奇諾原價70元，優惠價59元。而6/16～6/30到店消費指定MOS Café飲品，即贈MOS好咖券，讓消費者能以半價兌換中杯摩斯咖啡。同時在MOS Order App上透過「MOS安心取溫馨送」功能，還祭出限量千組摩斯咖啡「買1送1」，咖啡控可把握。

▲▼肯德基響應「地球環境日」永續發展，2022年6月5日起自備環保杯直接現折5元。（圖／業者提供）

▲肯德基響應「地球環境日」永續發展，自備環保杯直接現折5元。（圖／業者提供）

另外，聯合國制定每年6/5為「地球環境日」，肯德基為響應地球永續目標，6/5起消費者只要自備環保杯就能「現折5元」。而目前現行「自備環保杯集點活動」將可持續集點累積至6/4止，在今年6/30前仍可使用集點點數兌換中杯飲料。

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