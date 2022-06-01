88歲翁外出領錢跌坐路邊無力起身　警獲報協助送醫通知家屬

▲88歲老翁跌坐路旁爬不起，員警獲報前往協助就醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導



台中市新社區一名年88歲陳姓老翁，前天從家中獨自外出後，行經中和街時疑似身體不適跌坐在地無法起身，幸好遇到熱心民眾幫忙報警，轄區新社分駐所接獲報案立即派遣員警到場，查出老翁身分，聯繫家屬並協助就醫。



東勢分局新社分駐所於111年5月30日10時許接獲民眾報案，稱有一位老翁跌坐在中和街上的民宅前，疑似身體不適需要協助。警員到達現場後發現老翁坐在地上，確認老翁身上並無外傷，僅是身體虛弱無法起身。老翁表示自己獨居，早晨為了領錢而出門，返家途中卻一時重心不穩，跌倒後便無法起身。老翁向員警表示自己沒有疾病，直接返家休息即可，但員警察覺老翁臉色略顯蒼白，手腳不自覺顫抖，擔心老翁身體不適，於是聯繫119救護人員到場。在員警員與救護人員一同勸說下，才同意送醫檢查。警方亦依老翁提供之資訊順利聯絡到家屬，家屬對報案民眾與警消人員的積極協助深表讚許與感激。



東勢分局新社分駐所所長藍忠明呼籲，家中有年邁的長輩應隨時關心其身體狀況、留意其行動，行動不便長者應避免單獨外出，盡量由家人陪同看顧。民眾若在街頭發現需要協助的長者，也請不吝伸出援手並通知警方，讓長者們可以得到即時的救援和協助。