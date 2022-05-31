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「流光鋼琴」募資2500萬沒出貨　台大高材生挨告詐欺結果曝

▲▼超橘白公司負責人蔡佳昱為「Meteo流光學習鋼琴」曾為無法正常出貨一事公開道歉。（圖／翻攝Meteo臉書）

▲超橘白公司負責人蔡佳昱曾親上火線，為「流光鋼琴」無法正常出貨一事道歉。（資料照／翻攝Meteo臉書）

記者劉昌松／台北報導

「超橘白公司」前年上網募資2500多萬元生產「Meteo流光學習鋼琴」，遭數百名投資人和消費者指控，遲未收貨又不退款，控告蔡佳昱涉嫌詐欺，台北地檢署調查，蔡的確不斷跟廠商接洽生產，還曾向國外申請專利，雖資金週轉不靈，仍陸續出貨1、200架鋼琴，31日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

擁有台大電機學歷的蔡佳昱在2019年成立「超橘白股份有限公司」，2020年上募資平台「嘖嘖」，推出「Meteo流光學習鋼琴」產品，可由電腦操控光線在鋼琴鍵盤上流動，藉此輔助學習彈奏，有意投資購買的消費者，陸續以1萬4900元到1萬6900元不等價格登記，專案結束時，募資超過2500餘萬元。

但在2021年，開始有消費者爆料，早就超過出貨期，遲未收到產品，也連繫不上蔡佳昱，超橘白的公司登記地址是間牙醫診所，甚至有網友質疑「超橘白」的諧音，以及最後募資達成率0.87，都是早已設計好的不雅諧音，質疑蔡佳昱從一開始就在設局詐騙，全台各地有不少消費者向地方消保官投訴，甚至直接向檢警報案，其中包括台北、士林、桃園、新竹等地檢署都有收到案件，其中士林收到100多人提告。

▲▼網友爆嘖嘖又傳詐騙，「流光鋼琴」募資2500萬元之後卻未出貨。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

▲網友爆嘖嘖募資平台的「流光鋼琴」專案涉嫌詐欺，檢察官調查後認為罪嫌不足。（資料照／翻攝自嘖嘖平台）

蔡佳昱挨告後，帶著厚厚的經營資料向檢察官解釋，從公司成立之初，他就已經和大陸廠商接洽生產，後來一度變更工廠，仍持續運作，但因募資所得實在不敷先期行銷研發等支出，加上原物料上漲，公司在2021年10月間，實在缺乏資金營運，不得以資遣員工。

針對有消費者質疑，蔡佳昱事後拆解流光鋼琴的結構，把鋼琴架單獨po上網販售，疑似根本沒有要繼續出貨的樣子，蔡喊冤，就是極需籌錢才出此下策，不過他只賣掉1組鋼琴架，在接到投訴抱怨後，就沒在賣了。

北檢檢察官調查，這項募資案已有部分消費者刷退信用卡消費，根據蔡佳昱提出的單據，的確曾和大陸工廠簽約，也曾向大陸、美國申請相關專利，寄貨單顯示曾陸續寄出1、200架流光鋼琴，看不出募資所得遭挪用，也無證據顯示蔡佳昱自始有詐欺意圖，因此以罪嫌不足等理由，將70多人提告的共52案處分不起訴，不起訴對象除了蔡佳昱，還有嘖嘖平台負責人徐震，以及在網路上示範彈琴的林姓女音樂老師。

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