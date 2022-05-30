文策院董事長交接　彭俊亨自比「中繼投手」行銷台流　未來任務曝光

▲文策院舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨（右1）與董事長丁曉菁（左1）進行交接，由文化部掌李永得（中）擔任監交人。（圖／文策院）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院今（30）日在院內舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨與董事長丁曉菁進行交接，由文化部掌李永得擔任監交人。彭俊亨自比就像中繼投手，會繼續將台灣好的文化原生內容被世界看見，而這件事不適合全部交給民間做，也不適合交給政府做，因此行政法人來做更好，文策院可以作為媒合的角色，也是產業的夥伴，可以協助產業界發展。

依《文化內容策進院設置條例》規定，文策院董事會由文化內容專業人士及相關政府代表組成，任期為3年，第二屆董監事任期將自2022年5月28日起至2025年5月27日止。

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文策院第一屆董事丁曉菁在卸任致詞提到，文策院的第一階段任務是台灣文化產業的開展，由於文策院體制上一切從零開始，有許多挑戰，不過可以說在台灣文化產業有很多超前部署，但3年只是建立初步架構，有時候很難在3年內讓所有人了解，也感謝過去外界提出的不了解和對評論，讓文策院有機會說明清楚。

▲文化內容策進院今（30）日在院內舉行第一、二屆董監事交接典禮。（圖／文策院）



文策院第二屆董事長彭俊亨表示，自己的角色就像中繼投手，不能把先發投手（丁曉菁）的成績搞砸，因此會站在原有基礎上，跟董監事一起努力，例如怎麼在全球市場裡怎麼做好佈局，結合文化科技，而文策院作為一個平台來協助產業，希望成為行政法人組織運作好的典範和標竿之一。

彭俊亨也說，其實文策院作為行政法人，很清楚有公共任務，文策院董事會也訂定很清楚的策略目標，在產業化及國際化、資源整合面向都有，將台灣好的原生文化內容，透過文策院的佈局，行銷「台流」。這件事不適合全部交給民間做，也不適合交給政府做，因此行政法人來做更好，文策院可以作為媒合的角色，也是所有產業的好夥伴，可以協助產業界發展。

至於文策院院長人選，彭俊亨表示將會在近期召開董事會，而他透露也會提名李明哲院長續任，認為能由他這麼專業的人來帶領非常好。