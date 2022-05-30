2歲兒確診亡！父淚求公布81分鐘通聯　醫曝「關鍵1點」：沒理由說等

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

本刊報導《新北2歲童重症「疑延誤就醫亡」！爸淚討真相：消失的81分鐘發生什麼》，男童父親指控延誤就醫釀憾事，希望政府公開所有通聯還原過程。醫師杜承哲認為，如果男童父母確實描述「昏迷、抽搐」等緊急情況，衛生所或消防隊之一有聽到就沒有理由說等一下，應立即送醫，「我認為公布通話時間點與內容紀錄，應該不為過？」

杜承哲說，事發於4/14，雖然當時指揮中心的腦炎8大前驅症狀還未有小兒科醫學會協助修訂，但當出現意識變化、嚴重高燒以及抽搐等，無論是否陽性，疑似或是路倒無法知道陰性、陽性者，「就我所問到的救護分隊小隊長表示，是會立即出車的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜承哲說，查閱4月以前寫在疾管署送醫處置流程裡，即便不希望輕症陽性一直送入急診，但緊急狀況會超脫衛生局控管、轉送就醫為優先。但仍發生「電話十幾通不通」、「打通後說要等」的情況。若父母已經清楚描述孩子有昏迷、抽搐等情況，相關單位有聽到，就沒有理由說等一下，「這是我對法規的理解」。

▲新北男童昏迷、抽搐，父母質疑延誤就醫導致孩子病逝。（示意圖／記者李毓康攝）

杜承哲希望新北市衛生局、疾管署公布通話時間點與內容紀錄，應該不為過？他期間也請教兒科專家，從新冠肺炎兒童腦炎研討會中了解到，許多病童病程發展是猛爆性的，多重器官衰竭速度極快，即便使用瑞德西韋、免疫球蛋白、血漿置換和其他也許有效的藥物都使用了，幾位孩子仍回天乏術。

「用心程度如此，我想絕大多數案例絕非因為兒科醫療處置的不足，而造成不幸的。」杜承哲無奈地說。也許轉送過程更快，不是每一位病童的病程就會有所改變，若能釐清當時轉送流程上的問題，新北市與中央可共同給男童父母一個完整過程說明，也是他們所希望的。