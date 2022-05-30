確診通知同事快篩「她有小孩」　熱心人妻遭嗆一句話傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

台中市一名人妻今日（30日）在臉書PO文感嘆，確診後好心告知女同事，並請對方快篩，「因為她有小孩」，擔心大人若是無症狀者，可能會導致孩子染疫，沒想到竟被嗆「我現在都跟家人在一起，南部買不到快篩」，讓她超級傻眼。文章公開之後，不到2小時吸引超過1200名網友熱議，大家紛紛留言表示，「買不到？我昨天在藥局看到至少還有30盒實名制快篩，現在很好買了」、「不用太好心，大部分的同事都很機車」。

▲快篩陽性確診該不該主動通知同事，掀起網友熱議。（示意圖／記者吳康瑋攝）

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原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，確診之後好心提醒當班的女同事記得快篩，因為對方家中有年紀還很小的小孩，卻遭直接回嗆「我現在都跟家人在一起，南部買不到快篩」，口氣超級差，讓她當場傻眼，「是我弄妳的嗎？」

原PO坦言，自己快篩捅鼻子也捅到很無奈，只是盡義務告知，竟然遭到職場霸凌、說話針對，真心不明白自己到底做錯什麼，「很莫名其妙，還是我應該什麼都不講？」但她又很擔心如果不說，萬一大人是無症狀感染者，到時傳染給小孩反而更糟糕。

這篇文章公開不到2小時，吸引超過1200名網友按讚，大家紛紛留言安慰原PO不要太在意同事的話，「不用太好心，大部分的同事都很機車」、「極端同事」、「妳確診後跟主管或人事請假，然後再請他們去通知同事就可以了，後續人事部門應該都有SOP，妳好好休息就好」。也有不少網友覺得原PO的同事抱怨買不快篩太誇張，「買不到？我昨天在藥局看到至少還有30盒實名制快篩，現在很好買了」、「我都藥局打烊前去買，還買得到」、「快篩哪裡會買不到？多花點錢超商一定有」。

▲6月1日起0至6歲幼兒可由家人持健保卡前往藥局領取免費快篩。（圖／指揮中心提供）

而為了方便民眾得知各地快篩試劑存量，健保署提供4個家用快篩試劑地圖查詢方式：

►臺灣COVID-19快篩試劑購買地圖

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另外，指揮中心日前也宣布，自6月1日起將免費提供0至6歲幼兒快篩試劑。指揮官陳時中補充說明，6月第一週就會讓有需要的家長們領取快篩試劑，而第二輪快篩實名制將在6月「第二週後」開賣。