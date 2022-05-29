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快訊／球迷喊打假球、聯盟提告「永久不得進場」　蔡其昌：中職不歡迎

▲球迷 。（圖／記者王真魚攝）

▲球迷在現場比賽高喊不要打假球。（圖／記者王真魚攝）

記者杜冠霖／台北報導

29日中信兄弟對味全龍之戰，直接有球迷在現場喊「打假球」，保安及警察直接把他請出去，他卻賴著不走。對此，中華職棒會長蔡其昌強調，中華職棒珍惜每一位球迷，「每個球迷都是我們的寶，但這種造謠抹黑的人，我們不需要，花錢也不代表你是老大！中華職棒不歡迎這種惡質球迷！」

日前才有選手被影射放水，統一獅投手古林睿煬先發出賽落敗後，被數名球迷在網路上以「收黑錢」、「放水」等各種不實的影射言論抹黑，有3名球迷仍不道歉，經紀公司將協助選手提告。

沒想到今天有球迷直接在球場大鬧，高喊打假球，甚至對味全休息室叫囂，引發眾人不滿，球場保安及警察直接請他出去，他卻直接攤在門口，依舊出言不遜，「我就是覺得打假球，怎麼樣？」保安回應：「如果不開心，你可以退票！」他卻表示，「花錢就是大爺。」雙方僵持許久。

聯盟回應。今日洲際棒球場賽事有觀眾大喊「不要打假球」等不實言論，聯盟第一時間已經展開尋找，目前已經找到該名惡質觀眾，也通報球團與警察執法人員到場處理中。對此，聯盟嚴正表示，聯盟將針對該名觀眾公然侮辱等言論報案提告，同時該名觀眾將永久不得進場。

蔡其昌表示，中華職棒珍惜每一位球迷，每個球迷都是我們的寶，「但這種造謠抹黑的人，我們不需要，花錢也不代表你是老大！」

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