無照少年借車買檳榔　轉彎一個MOVE「刁車」尷尬了

▲白色轎車卡在道路高低差間，動彈不得。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名許姓少年（15歲）昨（28）日下午1時許，向友人借了一輛轎車外出買檳榔，行經湖內區中山路、中正路口時，疑似轉彎不慎，一時沒注意道路高低差，導致右前輪懸空，整輛汽車卡在路口檳榔攤前動彈不得。警方表示，汽車並未撞到檳榔攤，也沒有造成人員受傷與財物損失，但少年無照駕駛，將會對少年和汽車車主開出罰單。

▲轎車卡在檳榔攤前。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，許姓少年昨天下午1時許駕駛白色轎車外出，車上還載著另一名16歲少年，要到湖內區中山路、中正路口的檳榔攤購買檳榔，許姓少年在檳榔攤前轉彎時，疑似沒注意到檳榔攤前方有類似樓梯的高低差，沒抓好距離，導致右前輪懸空，整台車「刁掐」，進退兩難，幸好沒有撞到檳榔攤，也沒有造成人員受傷。

警方獲報到場處理，許姓少年表示，轎車是向另一名朋友借的，原本是要來檳榔攤買檳榔，沒想到會發生事故，警方也立即通知拖車協助將轎車移置到道路，並請少年的成年友人來把轎車駛離現場。

儘管沒有造成交通事故，但許姓少年無照駕車，警方依《道路交通管理處罰條例》開出紅單、可罰6000元；另對於借車給許姓少年的車主，也將依法告發，可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。