基隆愛三路麥當勞今晚熄燈　清晨5點排隊爆衝突！少年遭砍濺血

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

被基隆人稱為「大麥」的「基隆愛三路麥當勞」，日前無預警於店外貼出公告，將於5月今（29）日晚間20時起結束營業，但今晨5點多有兩派人馬因排隊擦撞發生口角，其中一名未成年少年被摺疊刀砍傷濺血，對方還疑路追趕到廟口，最後3名嫌犯在娃娃機店內被警方查獲，依傷害罪等移送偵辦。

▲基隆愛三路麥當勞29日熄燈，凌晨卻有2方年輕人因排隊發生濺血衝突。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



自1988年開店至今的麥當勞基隆愛三路店，將於29日結束34年的營業，許多民眾紛紛前往留下最後回憶，但今日凌晨5點多卻傳出濺血衝突，一名未成年王姓少年在店外排隊遭18歲李男擦撞，王嗆了一句「撞到人是不用道歉唷！」隨即揮拳攻擊對方，李見狀也掏出腰間摺疊刀朝王手部砍去，劃破王左手臂當場濺血。李男一行3人隨即離開現場，到附近的夾娃娃機店內閒晃。

王姓少年即刻報警並通報119救援，救護車到場後，給予傷者包紮止血，初步檢視傷口，約為5公分切割傷，趕緊送往醫院救治，所幸無大礙；警方抵達現場時，則於附近夾娃娃機店逮捕3名犯嫌。

警將涉案3人帶回偵訊，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪，將李男等人函送基隆地檢署偵辦。

▲18歲李男砍傷人後，與另2名友人躲藏於娃娃機店內，隨後遭警方查獲。（圖／記者郭世賢翻攝）