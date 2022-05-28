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社會 社會焦點 保障人權

無照男開瑪莎拉蒂GranTurismo「小學前面呼嘯」　酒測超標...整台吊走

記者邱中岳／台北報導

北市文山一分局指南派出所警員，在4月中旬於政治大學附屬國小前，發現1台瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車，經過校園周圍並沒有減速反而呼嘯而過，隨即尾隨等跑車減速後上前盤查，發現男子身上飄出濃厚酒氣，酒測值達0.15，雖未達公共危險標準，但依規定查扣車輛移置保管，且男子還曾因酒駕駕照被註銷，離譜無照又酒駕讓警方直搖頭。

警方調查，41歲的李姓男子，在4月13日上午7時許，開著瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車，行經文山區國立政治大學附屬實驗國民小學，卻未減速禮讓學童經過，反而當街呼嘯疾駛而過，警員見狀立刻尾隨男子車後，等男子停車後立刻上前盤查身份。

▲▼無照男駕駛瑪莎拉蒂ghibli跑車校園前呼嘯，慘被攔查飄濃厚酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲無照男駕駛瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車校園前呼嘯，慘被攔查飄濃厚酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子接受警方盤查，警方在李身上聞到濃厚酒味，最後經過酒測發現酒測值達0.15，男子坦承前一天晚上有喝酒，以為宿醉才開車上路，雖然酒測值未達移送公共危險標準，但仍必須依照規定將瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車移置保管。

李男聞訊要被扣車，當場苦苦哀求警方放行，但是警方最後仍依照規定找來吊車，並將瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車當場吊上吊車後移置保管，另外，警方也發現李姓男子曾3年內酒駕，駕照被註銷，所以也依規定舉發無照駕駛。

▲▼無照男駕駛瑪莎拉蒂ghibli跑車校園前呼嘯，慘被攔查飄濃厚酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲無照男駕駛瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車，全身飄濃厚酒味，最後警方依規定移置保管車輛。（圖／記者邱中岳翻攝）

酒駕新制於3月31日上路，加重處罰規定，在2022年1月至今，文山第一分局已取締酒後駕車38 件，較去年同期17件酒後駕車案明顯高出許多。呼籲民眾千萬不要以身試法。

▲▼無照男駕駛瑪莎拉蒂ghibli跑車校園前呼嘯，慘被攔查飄濃厚酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂GranTurismo S跑車，價格約落在5百萬至1千萬元左右，依照配備以及規格有價格上的區分，最高時速可達每小時298公里，0至100加速，僅需4.5秒。

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