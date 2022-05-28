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社會 社會焦點 保障人權

稱部桃醫師染疫封院...萬人社團貼假消息　莾男3分鐘刪文挨罰3萬

▲桃園市劉姓男子去年6月間持手機偷拍多達15名女子裙底或褲底隱私部位，最後一次遭被害女子當場察覺報警送辦，揪出其犯行。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園一名林姓男子在接近百萬人的臉書社團中張貼不實疫情消息，儘管張貼不到3分鐘即刪文，但仍挨罰3萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名林姓男子去年1月，在臉書社團「爆廢公社二館」中張貼不實疫情，指桃園署立醫院醫師確診封院、台北聯醫也因有醫師感染而不准進入，甚至桃園大江購物中心中也在封館消毒，儘管他張貼不到3分鐘就刪文，但仍被檢方起訴。桃園地院審理後，依法判處林男罰金3萬元，得易服勞役。

起訴書指出，林姓男子去年1月在擁有84.3萬人的「爆廢公社二館」中，張貼不實疫情消息，指出桃園署立醫院因醫師確診封院，「桃園署立醫院封院了因為有醫師確診，臺北市立聯合醫院可能有醫師也感染，現在不準進入，桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心在封館消毒，請戴好口罩！CDC公布的最後六例家庭感染要注意的地區是新店的慈濟醫院、耕莘醫院、新店家樂福、北新國小（沒有上課），請住在新店地區的同學要避前往該處」。

林男還說，「台北的朋友～～最近先不要去雙和醫院！32例在雙和醫院32例的外勞在雙和醫院！中和復興路頂好樓上封樓，請小心，頂好也不要去！以下醫院：和平醫院、三總醫院、雙和醫院、台安醫院、新店耕莘醫院以上均是新冠病毒感染者的收治醫院，目前加上慈濟醫院新店院區，提醒沒事盡量不要前往！」

儘管林男張貼不到3分鐘隨即刪文，但仍被警方發現後移送，檢方偵查後也依法將林男起訴。

應訊時，林男向檢警表示，他只是轉貼同事文章，「善意提醒朋友不要受到疫情影響」，且他一知道該言論是沒有經過查證的言論，就馬上刪除，前後僅張貼約3分鐘的時間，完全沒有想要影響公眾認知，或造成社會秩序混亂之犯意。

不過桃園地院審理後指出，林男雖然辯稱只是轉貼同事文章，卻未舉出發文者的真實姓名，或有文章來源等出處以供查證，又如果發文者是林男所認識之同事，應更容易查證，但林男卻未查證消息來源，即隨便轉貼相關訊息。

法官表示，新冠肺炎疫情延燒至今已將近2年時間，指揮中心也一再宣導應已指揮中心公布消息為準，切勿轉傳未經證實之訊息，以免徒增國民恐慌，本案中林男未經查證即在臉書社團中張貼文章，不論其事後是否刪除，都已被不特定的多數人看到，恐讓人誤以為疫情已擴散至台北各大醫院，而林男所使用的臉書帳號還是「假名」，其明知消息恐為虛構卻還是張貼文章，認定林男有散布不實消息之故意。

法官指出，林男為高職畢業之成年人，張貼不實消息卻稱不知道疾管署有相關提醒訊息，更不知道現今衛福部部長姓名，顯見其根本對於現下疫情情況毫不關心，對比林男先前辯詞，指出僅是為提醒朋友不受疫情影響等語，前後矛盾，難以置信，依特殊傳染性肺炎防治條例判林男罰金3萬元，得服勞役。

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