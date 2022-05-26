6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

▲Andy老師兌現在節目上的承諾。（圖／翻攝自紀卜心IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

反骨男孩團隊的雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」日前上Joeman節目時，妹妹難以接受新髮型而落淚，引起網友熱議。節目中，知名設計師Andy老師曾答應要幫來賓紀卜心剪髮，如今Andy老師操刀的新造型也曝光，網友也點出撐起這髮型的1個關鍵。

紀卜心26日在個人IG發文表示，Andy老師履行在節目答應要免費幫她剪6300元髮型的承諾，且Andy老師還免費送出染燙的服務，「因為剛好我髮片長了要調整，加上收到老師的訊息，就想說夏天也快到了來變化一下感覺吧！這次的髮型是跟老師一起討論的。」

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▲Joeman也一起剪了新髮型。（圖／翻攝Joeman IG）



▲紀卜心認為新髮型要跟穿搭才能配合。（圖／翻攝自紀卜心IG）



紀卜心認為，美醜本來就是很主觀的事情，自己喜歡是最重要的，勇於嘗試會發現更多不同可能的自己，「但必須說這個髮型搭配整體穿搭更能撐起來，我要開始去購入新衣了」。

此外，Joeman同時也在個人IG上發文表示，他和紀卜心一起去找Andy老師剪髮，兩人同時都換了新造型，「我重回久違的油頭、紀卜心則是挑戰了公主切！」

網友看完紛紛留言，「甜美的五官，是窩犯罪的開端」、「真的超好看，超有氣場」、「認真覺得好好看」、「勇於嘗試展現不一樣的自己，太美了」，也有人認為，「感覺有自信的人配什麼髮型都好好看」、「剪完真的有種高級感，適合他但沒有很好看」、「公主切這個髮型好像評價都蠻兩極的」、「只能說顏值拯救了這個髮型」、「這是臉的問題吧，好看的人用什麼髮型都好看」、

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