　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

▲▼6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型。（圖／翻攝自紀卜心IG）

▲Andy老師兌現在節目上的承諾。（圖／翻攝自紀卜心IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

反骨男孩團隊的雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」日前上Joeman節目時，妹妹難以接受新髮型而落淚，引起網友熱議。節目中，知名設計師Andy老師曾答應要幫來賓紀卜心剪髮，如今Andy老師操刀的新造型也曝光，網友也點出撐起這髮型的1個關鍵。

紀卜心26日在個人IG發文表示，Andy老師履行在節目答應要免費幫她剪6300元髮型的承諾，且Andy老師還免費送出染燙的服務，「因為剛好我髮片長了要調整，加上收到老師的訊息，就想說夏天也快到了來變化一下感覺吧！這次的髮型是跟老師一起討論的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型。（圖／翻攝Joeman IG）

▲Joeman也一起剪了新髮型。（圖／翻攝Joeman IG）

▲▼6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型。（圖／翻攝自紀卜心IG）

▲紀卜心認為新髮型要跟穿搭才能配合。（圖／翻攝自紀卜心IG）

紀卜心認為，美醜本來就是很主觀的事情，自己喜歡是最重要的，勇於嘗試會發現更多不同可能的自己，「但必須說這個髮型搭配整體穿搭更能撐起來，我要開始去購入新衣了」。

此外，Joeman同時也在個人IG上發文表示，他和紀卜心一起去找Andy老師剪髮，兩人同時都換了新造型，「我重回久違的油頭、紀卜心則是挑戰了公主切！」

網友看完紛紛留言，「甜美的五官，是窩犯罪的開端」、「真的超好看，超有氣場」、「認真覺得好好看」、「勇於嘗試展現不一樣的自己，太美了」，也有人認為，「感覺有自信的人配什麼髮型都好好看」、「剪完真的有種高級感，適合他但沒有很好看」、「公主切這個髮型好像評價都蠻兩極的」、「只能說顏值拯救了這個髮型」、「這是臉的問題吧，好看的人用什麼髮型都好看」、

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
《全明星》女星失去雙胞胎兄弟　曝「沒能一起長大」：我自己活下
郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　他提報CDC：查
全台7飯店住一晚每人250元　4間飯店吃到飽餐券最低599起
才剛入圍金曲獎　茄子蛋主唱確診
飲料包裝「長出1根」太害羞！網狂問怎吸　她嬌喊：沒那麼渴過
台中男遭大樓保全甩棍痛毆！調監視器管委會秒拒絕：你們只是租戶
台灣女星「備齊口罩」出席坎城影展　老外要她脫掉：疫情早結束了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」網出征　王浩宇提報CDC：查

麥當勞故宮餐大賣！故宮文創商品業績卻雪崩下滑　吳密察說明原因

6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉一堆人

網友確診爺過世苦等死亡證明超過12小時　衛生局：確診過世無疑慮可行政相驗

行政院振興「5億助藝文」！表演藝術、出版業受惠　懶人包看這裡

快訊／氣象局續發18縣市豪大雨　「中部發生大雷雨」雨還要下1天

快訊／本土生單日+8455！確診總數逾16.7萬　全台6179所園校停課

屏東縣高中以下學校　暫停實體課程延長至6／5

大提琴家張正傑「見2條線」哭了：3周沒見家人！難過宣布：音樂會延期

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

女友假幫拍照真查手機　超強速讀能力男友未察覺

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」網出征　王浩宇提報CDC：查

麥當勞故宮餐大賣！故宮文創商品業績卻雪崩下滑　吳密察說明原因

6300元剪髮終局！紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉一堆人

網友確診爺過世苦等死亡證明超過12小時　衛生局：確診過世無疑慮可行政相驗

行政院振興「5億助藝文」！表演藝術、出版業受惠　懶人包看這裡

快訊／氣象局續發18縣市豪大雨　「中部發生大雷雨」雨還要下1天

快訊／本土生單日+8455！確診總數逾16.7萬　全台6179所園校停課

屏東縣高中以下學校　暫停實體課程延長至6／5

大提琴家張正傑「見2條線」哭了：3周沒見家人！難過宣布：音樂會延期

快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

快篩陽＝確診　科技大廠給假方式一次看

油電得利卡、e-Veryca第四季登台！中華、TOYOTA商用車大戰開打

知名導演遭曝3惡行！　片場狠踹助理、甜美女星「被逼下跪」

台灣入境日本免篩檢隔離　外交部最新說明

周資華首節就暴走！太陽狂輸22分　主帥坦承技術犯規影響節奏

UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦

法網／詹皓晴搭擋日本青山修子遭直落二吞敗　女雙首輪止步

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」網出征　王浩宇提報CDC：查

雲豹收視率拉尾盤　連3戰破10萬人收看居聯盟之冠

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

台科大學生會貼文「將接收華夏科大」　華夏駁：單方釋出不實訊息

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

女兒打BNT亡！母喊沒要國賠「只想看解剖報告」

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

女學生「運動片」外流　遭上萬人意淫

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

快訊／本土+81852「各縣市分佈曝」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

資深主持大哥證實確診！

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

台科大學生會貼文「將接收華夏科大」　華夏駁：單方釋出不實訊息

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面