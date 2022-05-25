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日男強吞全村「千萬紓困金」案情神反轉！　律師出奇招追回9成

▲▼田口翔。（圖／翻攝自推特）

▲田口翔態度惡劣，堅稱是公所匯錯錢，自己沒義務還錢，不過最終還是遭到逮捕。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

日本山口縣阿武町公所4月因工作人員失誤，不慎將要發給463戶的新冠紓困金，全部匯到一名24歲男子的戶頭內，總金額高達4630萬日幣（約新台幣1060萬）。事後該名男子不但不肯還錢，還將所有錢都提領完畢，並投入網路賭場，甚至全部輸光。不過阿武町的委任律師卻想出奇招，成功替政府追回近9成的款項。

根據《日本放送協會》報導，24歲的田口翔因拒絕償還相關款項，被警方依不當得利與電腦詐欺等嫌疑逮捕，同時移送檢方偵辦。據悉，田口先前分別透過3家支付處理公司支付網路賭場的賭資，總金額高達4299萬日幣（約新台幣999萬元），其中有3592萬日幣（約新台幣834萬）都是來自同一間公司。

阿武町的委任律師中山修身發現，田口翔的稅金長期逾期未繳，因此以「徵收未繳稅金」為由，向這3家支付處理公司寄送「稅金催繳命令書」。根據日本的國稅徵收法，政府單位有權對業者的帳戶進行扣押。這3家支付處理公司為了避免惹禍上身，因此才會乾脆將款項交還。

事實上，如果田口支付給3家支付處理公司的款項還在，且業者在知曉這是一筆有問題的款項時，仍然留下這筆錢，就有可能會觸法。專家指出，業者未來可能會向田口求償相關損失，但是如果田口名下沒有資產，業者恐怕就要自認倒霉。

另一方面，扣除4299萬日幣（約新台幣999萬元）後，該筆款項還剩下約340萬日幣（約新台幣79萬元），然而由於這筆錢是透過現金簽帳的方式消費，因此律師表示，還需要研議其他方式追回。

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