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社會 社會焦點 保障人權

台64BMW撞爛變形…2男交疊1人「多處骨折慘死」！誰開車待釐清

記者戴上容／新北報導

2輛BMW轎車昨24日晚間行經台64時發生車禍，釀1死1重傷。死者林男與重傷者邱男均27歲，兩人同乘林男父親的白色BMW，晚間11時許行經台64時與黑色BMW發生碰撞，白BMW側翻嚴重變形，經送醫，林男全身多處斷骨、嚴重內出血不治、邱男傷重觀察中；由於現場無監視器，林、邱男卡車內，2人交疊無法辨識誰是駕駛、是否酒駕、誰駕車等，責任歸屬有待後續釐清。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，白車中的林男傷重不治。（下圖同／記者游宗樺攝）

據了解，林男與邱男均27歲共乘一輛白色BMW轎車，兩人疑似從八里回程，走台64線往新店方向行駛，行經台64五股一匝道口附近時，與駕駛黑色BMW租賃車的曾姓業務員發生碰撞，白車遭撞後，當場往右側翻，左側車身則因強力撞擊嚴重變形。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現白車內2人意識模糊，由於車體嚴重變形，警消動用破壞器材剪開車體，將受困人員救出，邱男救出時意識模糊，被送往淡水馬偕醫院急救，而林男救出時則無呼吸心跳、全身多處斷骨、大量出血，被送往林口長庚醫院急救後，仍因傷重宣告不治。

事故地點位於匝道口，警方事後緊急交管，協調拖吊車到場排除；警方進行酒測，除死者林男酒測值仍待相驗後確認外，邱男、曾男酒測值均為0，邱男家屬目前正從南部趕往北部探望邱男，確切事故原因及肇事責任，有待後續調查釐清。

▲▼2輛BMW於台64快速道路發生擦撞，其中一輛翻覆後1人傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

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