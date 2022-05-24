北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

▲獼猴疑扯斷電線遭電擊慘死路中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區北宜路17.5K處24日下午3時許，疑因野生獼猴扯斷路旁電線，垂落地面後，碰到雨水迸出火花，剛好3部貨車行經路段，為了閃避電線遭成連環追撞，幸好沒有人傷亡，一隻獼猴陳屍路中，詳細原因待調查。警方獲報後實施交通管制，並通知工務段及台電到場處理，目前已恢復雙向通行。

▼3貨車為了閃避迸出火花的電線，導致追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼北宜公路電線遭扯斷迸出火花 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）