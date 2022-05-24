民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

▲黨內思考提名徐國勇選新北「部長對署長」，但徐本人已表態無意願。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土疫情逐步進入洪峰，民進黨執政團隊謹慎因應，年底九合一選戰的提名腳步也放緩。一名黨內幹部直言，新北市長侯友宜在這波疫情頻與中央對槓，罵走部分中間、淺綠支持者，即使如此，年底的新北市長選舉仍被綠營視為艱難一役。

據悉，中央目前傾向找空降大咖壓制侯，日前行政院長蘇貞昌親自徵詢內政部長徐國勇，但徐表明無意參與此局，然而，黨內幕僚認為尚未成定局，或許未來蔡英文親自開口，能讓徐國勇有不同思考。

▲英系立委羅致政被看好是新北可能的中生代市長人選。

不過，綠營地方對空降人選有不同聲音。一名新北地方人士說，民進黨長年在新北提名空降人選，從末代台北縣長的羅文嘉，到升格後的蔡英文、游錫堃都是，2018年蘇貞昌算在地回鍋，但這些人選完都去了其他位置，沒續留地方，長期以來讓新北人覺得「難道我們不值得經營？」民進黨需要在新北培養戰力，況且新北12席立委中民進黨占9席，並非少數，就算這次市長戰役「輸多贏少」，仍應給地方中生代更上一層樓出戰的機會。

▲鄭運鵬（圖）擔任民進黨團幹事長曝光度高，被視為桃園立委中最可能接棒鄭文燦的人選。

在新北市實力堅強的蘇系已定調「不會主動爭取」此局，派系人士解釋，很多人點名蘇貞昌長女蘇巧慧，但其實蘇巧慧是新北3名蘇系立委中最不可能的，因上次蘇貞昌參選，若這次換蘇巧慧，父女接力一定會被抨擊；英系立委中則是羅致政呼聲高，民進黨祕書長林錫耀也曾徵詢羅的意見，不過最終仍待高層拍板。

▲在大新竹合併推動進度停滯後，民調一直領先的林智堅重回桃園接班人選名單。

至於桃園市長鄭文燦的接班人，據悉，民進黨選對會原訂6月要討論桃園提名，但因藍營拋出張善政震撼彈，激起滔天巨浪，因此有選對會成員建議蔡英文，可再等一陣子，待藍營局勢明朗後討論桃園人選也不遲，黨內高層目前普遍共識仍是讓立委鄭運鵬繼續跑一陣子，並沒有急著丟出新人選讓各方討論。

▲國民黨提名行政院前院長張善政（左）參選桃園，引爆地方不滿。圖為國民黨黨主席朱立倫（右）與張善政五月二十三日親上火線說明。

鄭文燦去年雖曾直言「林智堅不在桃園的政治版圖裡」，但黨內人士透露，隨著大新竹合併工作停滯不前，林智堅近來又重返桃園市長的討論名單，且他對此並非完全無意，「如果竹市能找到好的接班人，林智堅一定會馬上考慮桃園！」

▲蘇系在新北實力強大，有蘇巧慧（左1）、張宏陸（右2）、吳秉叡（右1）3席立委，不過派系內部定調不主動爭取年底市長提名。

另名組織幹部則感嘆，北台灣幾個選區的提名可說是「一個卡一個」，林智堅、鄭文燦都被看好是黨內的活棋，不過當前地方防疫工作吃重，加上有「做好做滿」的緊箍咒，這環環相扣的問題，一則需要時間，二來有待黨內大人們親自出手，才能最後拍板底定。





更多鏡週刊報導

【綠營北三都布局3】陳時中接班人浮現 人選就在他身邊

【綠營北三都布局】蔡英文出手拆疫情民怨炸彈 暗藏年底鋪排玄機

【綠營北三都布局1】指揮官換跑道選北市長 陳時中轉場條件揭密