白袍換綠袍！陳時中選台北市長　3轉場條件曝光

▲陳時中仍是民進黨層峰心中最佳的台北市長人選。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

國民黨閃電提名行政院前院長張善政參選桃園市長，25日也預計提名立委蔣萬安參選台北市長，加上新北侯友宜，藍營年底九合一選戰的北北桃戰線已然成形；相較之下，民進黨在北台幾個縣市提名作業仍舊未有明顯進度，週日剛當選北市黨部主委的議員張茂楠，甚至向黨中央喊話，盼6月底前提出北市長人選。

「若防疫做不好，不要說陳時中下不來選台北市，全台都會不好！」黨政高層不諱言，層峰目前屬意的台北市長人選仍然是陳時中，但現階段必須把因疫情產生的大小民怨一一排解，才有可能談選舉布局，蔡英文近日親上火線拍板多項防疫措施，目的就是要府院黨繃緊神經，全力從染疫者、民眾的立場出發，才能不失民心。

陳時中屆時如何從防疫中心指揮官轉場？一名綠營高層說，政府目前盡力兼顧防疫與正常生活，只要能挺過這波疫情高峰，到時逐漸鬆綁管制措施甚至解封，疫情警戒等級可能由二級降為一級，指揮中心也自然會由目前一級開設降為三級開設，依規定，三級開設的指揮官是疾管署長，「也就是說，只要防疫做好，疫情降級、恢復正常生活後，陳時中不用刻意轉場，指揮官的身分依規定本來就要卸下！」







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