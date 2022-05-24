染疫留「腦霧」後遺症！中醫分享改善方式：穴位促進腦血液循環

▲「腦霧」是新冠染疫後遺症之一，可能出現記憶力衰退等症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「腦霧」是新冠染疫後遺症之一，可能出現集中力減弱、記憶力衰退等症狀。中醫師周宗翰指出，近期門診陸續有不少染疫康復者因注意力不集中求診，通常可透過針灸改善腦部脈絡膜的血液循環，當大腦經過適當刺激，症狀是可以被改善的。另外，也可加強按揉頭頂的「百會穴」與頸後的「大椎穴」，幫助腦部血液循環。

周宗翰說明，腦霧是一種長時間不退的精神模糊，患者會出現記憶力衰退、集中力減弱、語言溝通能力下降等，不過一般來說，確診康復者的腦霧症狀大多都屬於輕微，只要快速把握黃金治療期，大多可以復原良好。

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他舉例，日前就曾遇到一位專責病房護理師染疫康復後，重回工作崗位卻出現記憶力大減、精神不集中，導致工作時頻頻出錯，透過兩周頭皮針與耳針的治療，注意力不集中症狀日漸改善。

但周宗翰也提到，腦霧不只是康復後才有，有些在發病期間也會出現類似情況，有研究認為主要發生原因和新冠病毒損害腦神經細胞以及免疫系統在抵禦感染時釋出的激素有關，這些激素有可能會影響神經系統運作。

▲台灣本土疫情仍在持續升溫中。（圖／記者李毓康攝）

新冠康復者多有心氣虛和肺氣虛的情況，容易有疲倦和胸悶感，胸口會感覺有石頭壓住、注意力不集中、容易疲勞，呼吸短淺，健忘等腦霧情況。周宗翰表示，在治療上可以補腎髓與強心氣為優先，因個人體質去調配藥物，另外，頭皮針灸搭配耳針也可改善神經內分泌的調控，有助改善腦霧情況，因為當大腦經過適當的刺激，有助程度機能的恢復。

周宗翰提醒，民眾平時如果有自覺注意力不集中，精神不濟等狀況，除了可尋求專業中醫師協助，也可按摩頭皮骨縫，用指腹按壓頭皮各個地方，從髮際線慢慢按到頭頂和後腦勺，力道由輕到重，頭皮若有疼痛感，可針對痛點稍微用力，持續揉按到舒緩為止。

另外，也可加強按揉頭頂的「百會穴」與頸後的「大椎穴」，百會穴在耳尖直上的頭頂處，是陽氣頭部集結處，大椎穴位在頸部後正中線上，可以鎮靜安神，放鬆頸部肌肉，幫助增加腦部血液流量。

▲按壓百會穴有助腦部血液循環。（圖／資料照）

