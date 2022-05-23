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「輸入數字就知道」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節

▲「輸入數字就知道！」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節。（圖／民眾提供）

▲「輸入數字就知道！」業者推App線上估車價，但專家提醒魔鬼藏在細節。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

根據行政院統計，截至 2020年台灣自用小客車高達 675萬輛，平均每戶家庭就有1.5輛車，但車主們若想轉賣、維修，卻面臨不知道車輛現值情況。有業者就推出App估價功能，用戶在App 上登錄自家車輛資料，不論是機車或是汽車，就能啟動估價服務。但中古車行認為，光是車頂天花板，若有受損維修價差恐破萬元，直言「魔鬼藏在細節中」，這些都非單純輸入數字就能解決。

aifian享擁有近期宣布推出「資產庫」功能，讓車主可以直接在 App 上登錄自家車輛資料，由平台啟動估價服務。除協助車主估價外，也有「先領後付」功能，車主可以直接領出金額，同時繼續使用車輛。除了汽車、機車外，業者透露，未來也會推出手機等 3C 產品，有點類似雲端衣櫃，提供一個空間讓用戶直接管理自己所有資產並且知道估價。

不過經營中古車行多年，曾估價過近百台中古車的R先生坦言，APP輸入年分、里程數、外觀等就能估價確實能吸引時下年輕人，但車況仍是要專家判斷，包括烤漆、引擎、電路箱等是否完整都是要肉眼甚至儀器診斷，才能估價，「以環保漆為例，價差就好幾萬元」，這些都並非單純輸入數字即可。

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