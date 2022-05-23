　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣為共存做了哪些努力？林靜儀分析關鍵　要批評者「看看世界」

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情嚴峻，圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診人數連日破萬，疫情延燒，中央逐步放寬防疫政策引來爭議，更有批評指台灣尚未做好與病毒共存的準備，不過，民進黨立委林靜儀表示，政府已經爭取時間、空間，等到omicron 的突變傷害性較小了、完整疫苗接種率超過八成、完成第三劑也超過六成，才開始準備開放，希望大家看看世界、看看台灣。

林靜儀臉書曝光日內瓦車站現況，如今入場已不用量體溫、沒有酒精消毒、不用看疫苗護照、沒有人戴口罩，正常生活，接種疫苗，然後與病毒共存。這就是目前的國際後疫情作為。

林靜儀以瑞士為例，到今年四月，完成疫苗接種二劑的比例是70%，完成補充劑，也就是第三劑的比例是43.%。然後他們就開放管制政策，而另一部分的人是尚未完成疫苗接種，以確診來「完成」抗體補充。

林靜儀感嘆，外界說台灣沒有準備，台灣確診第一，「過去二年來世界各國遭遇的大量死亡、無法出門，不存在嗎？前年全民戴口罩，你不在嗎？被稱為大魔王的delta突變，嚴格的匡列隔離不是嗎？去年開始接種疫苗，你忘記了嗎？」這些都是台灣做的努力，「看看世界，看看台灣。」

目前根據指揮中心的防疫政策，快篩陽性視同確診將自本周開放，而確診者目前採7+7，也就是7天居家隔離與7天的自主健康管理，另密切接觸者已調整僅匡列同住親友，只要施打3劑疫苗、快篩陰性可免居家隔離，只需自主健康管理，但若在自主疫調回報系統欄未勾選，仍維持適用3+4，即原本的3天居家隔離及4天的自主健康管理。

至於境外移入的居家檢疫則為7+7，7天居家隔離與7天的自主健康管理，且落地當天需PCR，檢疫期滿執行一次快篩，另有一支快篩備用。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
1、2月發票「7張大獎沒人領」！　買麵包中千萬
號召群眾打爆衛生局！　廖老大改口道歉了
清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到
普丁被爆明年下台！俄羅斯政權將出大事　時間點曝光
日圓跌！他衝一波狂買「6千萬台幣」　2度交易金額曝
Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！網PO目擊照片　
「微笑女神」出道最大尺度！　掀水手服裸空
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

台灣為共存做了哪些努力？林靜儀分析關鍵　要批評者「看看世界」

菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

台灣為共存做了哪些努力？林靜儀分析關鍵　要批評者「看看世界」

菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區善盡在地媒體責任

吃麥香雞驚見2條腿！他曬死青蛙沾美乃滋照酸：還送附餐謝囉

樓上裝修害他「天花板龜裂、泥塊剝落」！　男怒提告求償500萬

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

停課一週孩童沒人顧？　一表看懂家長可請哪些假

頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛！奇異現象竟有科學依據

不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

民進黨主委選舉結果一次看　英系搶8席最多、正國會居次

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面