台灣為共存做了哪些努力？林靜儀分析關鍵　要批評者「看看世界」

▲本土疫情嚴峻，圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診人數連日破萬，疫情延燒，中央逐步放寬防疫政策引來爭議，更有批評指台灣尚未做好與病毒共存的準備，不過，民進黨立委林靜儀表示，政府已經爭取時間、空間，等到omicron 的突變傷害性較小了、完整疫苗接種率超過八成、完成第三劑也超過六成，才開始準備開放，希望大家看看世界、看看台灣。

林靜儀臉書曝光日內瓦車站現況，如今入場已不用量體溫、沒有酒精消毒、不用看疫苗護照、沒有人戴口罩，正常生活，接種疫苗，然後與病毒共存。這就是目前的國際後疫情作為。

林靜儀以瑞士為例，到今年四月，完成疫苗接種二劑的比例是70%，完成補充劑，也就是第三劑的比例是43.%。然後他們就開放管制政策，而另一部分的人是尚未完成疫苗接種，以確診來「完成」抗體補充。

林靜儀感嘆，外界說台灣沒有準備，台灣確診第一，「過去二年來世界各國遭遇的大量死亡、無法出門，不存在嗎？前年全民戴口罩，你不在嗎？被稱為大魔王的delta突變，嚴格的匡列隔離不是嗎？去年開始接種疫苗，你忘記了嗎？」這些都是台灣做的努力，「看看世界，看看台灣。」

目前根據指揮中心的防疫政策，快篩陽性視同確診將自本周開放，而確診者目前採7+7，也就是7天居家隔離與7天的自主健康管理，另密切接觸者已調整僅匡列同住親友，只要施打3劑疫苗、快篩陰性可免居家隔離，只需自主健康管理，但若在自主疫調回報系統欄未勾選，仍維持適用3+4，即原本的3天居家隔離及4天的自主健康管理。

至於境外移入的居家檢疫則為7+7，7天居家隔離與7天的自主健康管理，且落地當天需PCR，檢疫期滿執行一次快篩，另有一支快篩備用。