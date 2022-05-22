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民眾黨諷指揮中心決策「抄令夕改」：何不一開始就傾聽民意？

▲▼民眾黨發文諷刺疫情指揮中心。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨發文諷刺疫情指揮中心。（圖／民眾黨提供）

政治中心／綜合報導

針對指揮中心近來的決策，民眾黨在臉書發文表示，「終究要接受的，為何不一開始就傾聽民意」，謙虛與包容才是為政的正途，感謝指揮中心願意採納意見，接受快篩陽及給藥全民適用。放下有色眼鏡與言論審查，廣納所有好的建議，才能及早遏止悲劇發生。

民眾黨指出，「抄令夕改」堪稱民進黨政府防疫的永動機，抗疫2年多來，地方政府向陳時中提出許多諫言，卻因為政治立場不同，建議屢被視為挑釁，種種負面臆測與較勁，反而抹煞了朝野攜手防疫的機會。

民眾黨表示，疫情期間常有一種既視感，每當疫情急轉直下，地方政府先喊先做，隨即遭到中央強硬駁斥，接著特定媒體、側翼唱衰謾罵，直到錯失圍堵疫情的黃金時間，民怨蔓延全台，中央才匆匆跟上地方的腳步。

無論是居家照護、以篩代隔、快篩陽即確診、快篩陽給藥或開闢孩童就醫的綠色通道，台北市發起無數措施，如今逐一在全台灣推行落實，為第一線醫護、受苦民眾減輕壓力。

「不管書唸的多寡、誰比較懂、會不會被笑死，人命都不該被政治鬥爭所犧牲。」民眾黨呼籲，必須放下有色眼鏡與言論審查，廣納所有好的建議，才能及早遏止悲劇發生。

民眾黨表示，疫情當前，台灣沒有分裂的本錢，更不該為了政治算計，拖垮防疫的腳步。我們期盼，民進黨政府能簡化這座永動機，停止無謂的口水戰，不再讓側翼網軍左右決策，虛心做到苦民所苦，中央攜手地方「戰疫」而非「戰人」，才能真正度過這場艱苦戰役。

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