　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園繡球花季5／28-29日「枕頭山購樂趣週」　農特產品1元競標

▲2022桃園繡球花季全新玩法。（圖／農業局提供）

▲在繡球花園中體驗紓壓冥想的「療育」輕旅行。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」於復興區台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)及鄰近農場盛大開展。市府農業局表示，迄21日第15天，已吸引超過15萬人次到復興區賞花，今日並於主題農場辦理心靈療育「冥想瑜珈」，在繡球花園中，隨著專業冥想瑜珈老師的引導，讓壓力釋放，心靈得到真正的放鬆，提升自信的正向能量。

▲2022桃園繡球花季全新玩法。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，今年「桃園繡球花季」場域特別規劃2公里的賞花步道，更設置休憩空間、借問站…等服務設施，讓民眾悠閒漫步在山林美景間，更提供疫情下身心俱疲的民眾們，一個享受舒壓放鬆的心靈饗宴時光，疫期走入大自然，活動期間並提供民眾全新玩法，打造好吃好玩好舒壓的遊程體驗。

▲2022桃園繡球花季全新玩法。（圖／農業局提供）

市府農業局表示，下週28、29日是「枕頭山購樂趣週」，活動期間只要在商圈消費滿500元，即可參加一次大型彈珠台的打擊活動，依照所得分數可以兌換當地知名的山產，同時在商圈粉絲業寫下『2022我愛枕頭山、我愛繡球花』，同時#一位好友，即可DIY專屬綠竹筍竹筒飯一只，自己的竹筒飯自己做，活動每天另辦理4場次 11:00、14:00、15:00、16:00農特產品『一元競標』。後續還有「品茶週」等週週活動。歡迎民眾攜家帶眷感受在地風貌。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
兒童確診變腦炎「8重症前兆」！　醫揭1症狀：真的要很小心
擴大租金補貼！　「這類人」每月最高拿4200元
身邊一堆確診！有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因
50歲護理師「開價8000萬」徵婚！媒人真的幫找到對象
醫師娘天天激戰183業務　初見面就開房！熱戀3個月驚：Bab
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「臺灣工藝聯盟總會」成立　最年輕人間國寶陳啟村任第1屆總會長

桃園繡球花季5／28-29日「枕頭山購樂趣週」　農特產品1元競標

確診狂飆！雇主嘆員工相繼請假　桃園勞動局：應予准防疫假

50歲護理師「開價8000萬」徵婚！媒人真的幫找到對象

白沙屯媽祖疾行112公里駐駕崙背奉天宮　預計凌晨2時起駕

2022桃園市長選戰強棒人選？　鄭寶清宣稱「民調第一」贏羅智強

新北神農文化祭開幕　謝政達赴三重先嗇宮參拜祈福

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬元

來自熱帶適應旱灌　南投信義鄉紅玉甜桃種出好錢景

「Youth Camp玉山行」活動　暑假帶領青少年體驗山林

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

「臺灣工藝聯盟總會」成立　最年輕人間國寶陳啟村任第1屆總會長

桃園繡球花季5／28-29日「枕頭山購樂趣週」　農特產品1元競標

確診狂飆！雇主嘆員工相繼請假　桃園勞動局：應予准防疫假

50歲護理師「開價8000萬」徵婚！媒人真的幫找到對象

白沙屯媽祖疾行112公里駐駕崙背奉天宮　預計凌晨2時起駕

2022桃園市長選戰強棒人選？　鄭寶清宣稱「民調第一」贏羅智強

新北神農文化祭開幕　謝政達赴三重先嗇宮參拜祈福

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬元

來自熱帶適應旱灌　南投信義鄉紅玉甜桃種出好錢景

「Youth Camp玉山行」活動　暑假帶領青少年體驗山林

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

苗栗酒駕男飄移狂催油門拒檢　飆6分鐘吞24張罰單！

「台灣怪力男」李灝宇又轟了　炸裂第6轟居聯盟打點王

戴資穎驚天逆轉勝依瑟儂　外媒讚：兩人對決都會出現羽球魔法

行動貝果創辦人王易如端手路菜　端午佳節少不了的「金華火腿」

兒童確診變腦炎「8重症前兆」！　ICU醫揭幾乎都有1症狀：真的要很小心

「臺灣工藝聯盟總會」成立　最年輕人間國寶陳啟村任第1屆總會長

馬英九執政每年參與WHA　戴湘儀 ：蔡英文推給中國無法解決問題

確診冒7症狀「該吃什麼藥」一次看！圖解服用時間、安全劑量

出軌傷心地　新馬站5／31起不載客至明年底！29列車過站不停

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

地方熱門新聞

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

基地台偽裝冷氣壓縮機　居民恐慌抵制

白沙屯媽祖預計凌晨起駕　南下北港

2022桃園市長選戰　鄭寶清稱民調第一

新北生態給付開跑　每公頃最高可領7萬元

亂炒5清潔隊員工　嘉義大林鎮長被疑任用親信

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

男大生開發防疫APP　 UniLife秒尋所有資訊

白沙媽疾行　晚上駐駕鹿港派出所

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

中職重返台東　中信兄弟首戰...饒慶鈴開球

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

更多熱門

相關新聞

桃園繡球花季　「葉家千金」發現茶文化

桃園繡球花季　「葉家千金」發現茶文化

2022桃園繡球花季、於復興區台七桃花源休閒農業區繽紛登場，連日來，吸引許多遊客前往。位於前山主展場的枕頭山商圈週邊農莊，到處可見盛開的繡球花海迎賓，以及店家販售當季盛產的水蜜桃、桂竹筍等在地農特產，而使商圈前往賞花步道入口旁、日式雅緻風格的「葉家千金」茶空間，顯得相當獨特！

桃園繡球花季5/14-15消費滿500　現場抽獎

桃園繡球花季5/14-15消費滿500　現場抽獎

萬株繡球花綻放山巒！順遊泰雅部落

萬株繡球花綻放山巒！順遊泰雅部落

桃園繡球花季登場　復興山城盡是繡球花

桃園繡球花季登場　復興山城盡是繡球花

「桃園繡球花季」觀賞路線、交通攻略

「桃園繡球花季」觀賞路線、交通攻略

關鍵字：

2022桃園繡球花季枕頭山農特產品一元競標

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：小編不在台灣？

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

21歲YouTuber罹卵巢癌末期　剃光頭錄最後影片：剩一周可活

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面