桃園繡球花季5／28-29日「枕頭山購樂趣週」　農特產品1元競標

▲在繡球花園中體驗紓壓冥想的「療育」輕旅行。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」於復興區台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)及鄰近農場盛大開展。市府農業局表示，迄21日第15天，已吸引超過15萬人次到復興區賞花，今日並於主題農場辦理心靈療育「冥想瑜珈」，在繡球花園中，隨著專業冥想瑜珈老師的引導，讓壓力釋放，心靈得到真正的放鬆，提升自信的正向能量。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年「桃園繡球花季」場域特別規劃2公里的賞花步道，更設置休憩空間、借問站…等服務設施，讓民眾悠閒漫步在山林美景間，更提供疫情下身心俱疲的民眾們，一個享受舒壓放鬆的心靈饗宴時光，疫期走入大自然，活動期間並提供民眾全新玩法，打造好吃好玩好舒壓的遊程體驗。

市府農業局表示，下週28、29日是「枕頭山購樂趣週」，活動期間只要在商圈消費滿500元，即可參加一次大型彈珠台的打擊活動，依照所得分數可以兌換當地知名的山產，同時在商圈粉絲業寫下『2022我愛枕頭山、我愛繡球花』，同時#一位好友，即可DIY專屬綠竹筍竹筒飯一只，自己的竹筒飯自己做，活動每天另辦理4場次 11:00、14:00、15:00、16:00農特產品『一元競標』。後續還有「品茶週」等週週活動。歡迎民眾攜家帶眷感受在地風貌。