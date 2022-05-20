新北男確診收到「雙倍關懷」！他見一次2箱秒開吃　市府：可退回嗎

▲一名新北市民確診後收到2份關懷箱，市府事後詢問是否可退還。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情爆發，許多民眾確診後紛紛反映未收到居家照護關懷包，不過就有一名4月底確診的新北市民表示，他日前竟收到了2箱新北市關懷箱，他並未多想就直接拆封食用，不料3天後卻接到市府人員的電話，表示希望他能把未拆封的部分退回，令他相當傻眼。文章曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在4月30日確診，之後就收到了2箱新北市關懷箱，然而3天後卻接到市府人員來電。對方詢問，「請問您有收到關懷箱嗎？請問是收到2箱嗎？」在得知確切情況後，市府人員坦承，因同仁重複按到訂單，因此不小心寄出2箱，希望原PO能把用不到的、未拆封的裝箱退還。

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原PO當下也馬上答應，並自行將物資消毒退回，但他也擔心，接收物資的大賣場不知道會不會消毒，「賣場人員如果因此被傳染，應該很ooxx」，也稱遇到這樣的事情只有更瞎沒有最瞎，「瞎的原因是覺得...食品有安全疑慮！如果是我收到別人退過的食品會擔心！大家都辛苦，沒有怪罪誰...只是覺得做法不妥當！」

貼文一曝光，許多網友也紛紛留言，「跟他說全部都進肚子裡了，哪有確診者碰過又請人收回的啦」、「跟確診者收回，他們真有勇氣…」、「隔離碰過的收回去 ，再給其他人？」、「確診者碰過他們還要回收？也太扯了」、「把確診者摸過開過的關懷箱再回收 ，散播歡樂散播愛嗎？」、「誰有想過那個收貨司機的心情呢」。

不過也有網友認為，「不知道就算了，知道不屬於自己的東西，而且是這種物資，我不好意思用耶」、「他們忙壞了，覺得除了特殊情形外，都可不用發關懷箱」、「為啥有夠瞎？資源本來就是一人一份，防疫人員真的很辛苦...不小心按到2份，退回去剛好而已啊」、「哪裡瞎？忙中不能有錯？當每個人都聖人？」

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