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周玉蔻、館長520大和解　鄉民女神笑稱：該喊在一起嗎？

▲▼ 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲周玉蔻和館長的大戰在520和解了。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

實習記者林郁婷／綜合報導

資深媒體人周玉蔻原本和館長陳之漢有過節，甚至提告對方公然侮辱，沒想到現在因為確診握手言和，讓不少人大跌眼鏡！原來是因為館長在周玉蔻確診時送暖，也關心她的健康，於是周玉蔻也決定撤告作為回禮。看到這個結果，還有網友開玩笑表示，「520欸該喊在一起嗎？」

兩人吵架的起因要追溯到去年6月，周玉蔻針對民進黨立委高嘉瑜的關說疫苗風波發表看法，不僅公開要求她辭去立委職務，更以「機關算盡、謊言連連」來形容她，而這時有網友留言「館長這時好安靜」，對此，周玉蔻則以「不必期待」來回覆。

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館長陳之漢對於自己莫名其妙遭到點名，感到非常不滿，因此在直播中回擊周玉蔻是「超級大綠蛆、超級大綠共、超級他媽綠到掉渣、綠到爆炸、綠到爆炸的一位女生，有多綠？他XX綠色這個顏色就是為了她命名的，周玉蔻嘛！」事後館長被周玉蔻提告公然侮辱，也被新北地檢署起訴，原本以為關係將因此破裂，沒想到周玉蔻的確診反而讓兩人破冰。

館長在周玉蔻確診後，即時透過律師送上溫暖，當被問到此事，他表示，「當然要關心她的身體健康，我跟她沒有什麼交惡，做個媒體人直播，難免會擦槍走火，但是我也蠻關心她的，我有請律師送一些東西給她吃，希望她身體比較好，其實我也是蠻尊重，老大姐嘛！」

因為館長的雪中送炭行為，周玉蔻決定用撤告作為回報，今日也在臉書發文寫下「撤告，珍惜和諧、溫馨與愛」，並附上不起訴處分書，告知眾人兩人已經和好。

不少網友大讚周玉蔻有風度，「我覺得台灣需要的就是『善的循環』，其實大家都是善人」、「冤家宜解不宜結」、「這是最好的發展，人前留一線日後好相見」；鄉民女神黃瓊慧甚至開玩笑高喊，「520充滿愛的日子」、「哇～520欸，該喊在一起嗎？」

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