就是怕「管區」　男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

▲台南市警二分局博愛所所長陳柏文，深夜攔檢可疑車輛。見駕駛馬上叫出對方的名字，李姓男子看到「老管區」乖乖交出Ｋ盤、Ｋ菸及K他命咖啡包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局博愛所所長陳柏文，19日深夜2時許，在健康路與府連路口發見1輛自小客車行車速度忽快忽慢很可疑，警方抄近路在中山路與民權路口，趁其停等紅燈時實施攔檢。駕駛起初不想下車受檢，但所長陳柏文一見駕駛，馬上叫出對方的名字，李姓男子看到「老管區」乖乖交出Ｋ盤、Ｋ菸及38包K他命咖啡。

警方指出，所長喊出：「某某，你還不乖乖下車」，駕駛當場愣住，並在警方指引下乖乖下車受檢。下車後，李姓駕駛一見陳所長，也驚呼稱：「管區大人，好久不見」，並如洩氣的氣球般，乖乖將放置車內香煙盒內K菸、車頂置物盒內K盤及藏於副駕駛座底下之38包「彌豆子可愛包裝」K他命咖啡包（計174公克 乖乖提付。

原來李姓毒犯之前於2016、2017年間，分別2次為時任民權所之管區警員陳柏文查獲持有K他命，對這位管區大人之緝毒功力印象深刻。之後陳柏文所長也在2017年順利考上警察大學二技班，並於2019年再選填回第二分局服務，2020年5月派任博愛派出所擔任所長迄今，期間工作態度積極認真，各項績效卓著。

這次李嫌事隔5年後，再度與昔日多次遭緝獲毒品管區員警深夜重逢，也在陳所長一聲見人呼名喝斥下，下車後乖乖接受檢查，並逐一向員警告知其各項毒品之置放處，連在旁得員警也難以置信的稱道「怎可能這麼乖」、「真的很怕哦」。全案警方除依毒品危害防制條例調查送辦，並將溯源追查其毒品來源及有無其它不法情事。