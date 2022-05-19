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挺過脫光撩人夫風暴！女鄉代直播曝染疫　網關心她頸上的神祕點點

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

挺過「脫光光撩人夫」風暴，伸港鄉代陳聿琦連日來身體不舒服，快篩陰轉陽確診，昨夜在臉書開直播，自曝染疫過程，未料她脖子上有個「神祕點點」被網友關注，惹得她直說「這個真的不是草莓，不要再問了」；還有鄉親聽到確診後一早專程煮了一壺蘋果無花果防疫茶快遞送到她家門口，讓她超感動。

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

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▲鄉親為陳聿琦煮防疫茶。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

陳聿琦昨日深夜10點多在直播上對網友表示，「前2天有點不舒服，全身冷痠痛以為是感冒，星期日有快篩是陰性，星期一去門診，醫師也開了流感藥，沒想到是第一個確診的民意代表。」

陳聿琦指出，18日去醫院做了PCR 結果陽性確診，現在乖乖地在家裡隔離治療，也謝謝醫療人員，沒有因為有很多人在等待，很有耐心的看診；不過，突然就有網友看到她脖子上有一個神秘點點，頻頻打斷她的話，私訊問她「是種草莓嗎」，只好無奈的表示，「這個真的不是草莓，不要再問了。」

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

▲網友都在問這個神秘點點。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

她接著說，目前的狀況會頭痛、喉嚨痛、聲音會沙啞，確診的感覺就真的像被火車撞到，很嚴重的重感冒，很不舒服，會呼吸困難、胸悶，真的不要太小看新冠肺炎。

陳聿琦表示，「也不知道是從哪裡感染到，也沒有接觸到確診者，昨天也到代表會開會，結果全部都要快篩，希望大家都沒事，真的很抱歉。到5/20日前都是高峰期，也希望大家都能平安健康，謝謝大家的關心。」

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

由於陳聿琦都有到鄉代會質詢，今天鄉伸港代會包括主席、副主席及9名鄉代全部快篩，再行清消工作，主席林其瑞表示，因應疫情嚴峻，目前代表會將無限期延會，待趨緩後再擇日舉行，而辦公室人員也陸續收到快篩採檢陰性結果。

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