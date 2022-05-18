他敢對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　張惇涵還原爭執過程

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵18日上網路節目訪問時，回憶自己跟總統蔡英文，曾經為了興達電廠停電事件，要不要安排視察行程有過激烈的爭執。他透露，當時一度跟總統說「要不然不要去啊」，不過後來蔡英文還是妥協說「還是去好了」。

對於在幕僚工作中，有沒有跟蔡英文吵過架？張惇涵先是開玩笑說，「這是國安機密」，不過他也分享了近來快篩試劑的議題，上上禮拜三中常會，蔡英文聽取意見後交辦行政單位處理，那天晚上他自己就接了總統超過10通電話。

張惇涵說，蔡英文想知道討論得如何，方案如何，每一劑的價格多少，數量有多少，可不可以再擠出多一點等等。

對於會不會反抗總統？張惇涵說，反抗是一定會的，作為幕僚有幕僚的責任，總統有很多事情繁忙，現在時間點要處理的不是只有國內疫情，還有關注烏克蘭、俄羅斯戰情，會不會影響區域和平穩定。

談起跟蔡英文的相處，張惇涵說，意見不一樣是難免，從談話內容、行程安排跟政策看法，大家都有不同意見，會有不同的討論，而蔡英文是教授出身，應該是很能面對不受教的學生，都有很好的溝通。

張惇涵說，跟他共事過的長官，身為幕僚會有很多訊息，在總統、院長辦公室也好，大家是相互激盪之後，找到好的解決方式。

張惇涵舉例，像是去年520很多人希望蔡英文多出來講話，這就會面臨很多衝突點，蔡英文總覺得責任是應該把事情做完，再出來跟大家講會比較踏實，不是每天出來講話打高空、喊口號，這不是她的態度。

至於跟蔡英文之間是否有印象深刻的衝突，張惇涵回憶，上一次興達電廠停電事件，停電的隔天蔡英文規劃去中山大學雙語學院的活動，都在高雄，所以張惇涵看了時間之後，覺得可以安排去興達電廠了解狀況。

不過，蔡英文當時認為，那個時間點行政單位在忙，忙著復電，總統過去視察人家還有抽時間做簡報；張惇涵則認為，總統去看狀況，也許可以更了解全貌，對於未來政策檢討會更有幫助。

「總統覺得這是擾民、擾官，要去處理這些事情，幕僚不能這樣想。」張惇涵說，總統這樣想確實是有道理，幕僚角色則覺得電廠確實有事故，這樣做可以調整更有幫助，兩人聲音就會有一點大聲。

張惇涵說，講到後來，因為總是要做一個決定，人家才可以安排相關工作，包括維安幕僚人員、車程計算、沿路的交通管制等，所以他後來跟蔡英文說「要不然不要去啊」。

張惇涵笑說，後來總統回說「那還是去好了」。他表示，以總統當下的考量不是沒有道理，大家都很忙碌，（行政單位）確實也正在忙。

張惇涵說，那天經濟部次長曾文生被派下去處理，那天曾文生最後傳訊息給他是凌晨一點半，把開會處理的狀況跟他說明，也坦言蔡英文視察行程，沒有辦法做詳實精美的簡報，但有些狀況是都已經掌握到了。