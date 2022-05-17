遭TVBS違法解雇　名嘴范立達求償更審獲賠251萬餘元

▲范立達向TVBS求償，更審獲賠251萬餘元。（圖／記者陳世昌攝）

記者吳銘峯／台北報導

前名嘴范立達原本在TVBS擔任法務室資深經理，但卻在2015年3月間被無預警資遣。范立達不滿遭解雇，起訴向TVBS求償每月25萬餘元的薪資。一審僅判准14萬餘元，二審改判TVBS須賠償280萬元，案經廢棄發回，高院更審17日仍判TVBS須賠償251萬餘元。可上訴。

范立達自2005年4月間就進入TVBS中工作，第二年就被調升為董事會法務室資深經理。但TVBS2015年改組，高層異動，范立達在當年3月19日被資遣。范立達隨後在臉書上發文，詳細寫出他與TVBS人力資源部經理Joey的談話內容，Joey直言公司將找台固的律師王子瑜當法務室副總監，決定給范立達一筆資遣費；Joey還說，這是公司轉型期必要動作，並建議范立達留點名聲給人家探聽。范立達則回說，很清楚不是因為表現不好被資遣，而是因為不被老闆喜歡。

最後范立達領走資遣費與預告工資總計154萬1516元，但他仍認為TVBS違法解雇，因此提出民事訴訟，確認雙方雇傭關係仍存在，並要求TVBS在雇傭關係存在期間內，需要每月支付25萬餘元的薪水，並每個月提撥9千元進勞退準備金帳戶。

一審法院並未認定TVBS違法解雇，最後僅輕判TVBS賠償14萬餘元。但上訴二審後，改認定TVBS違法解雇，判決TVBS須賠償范立達近236萬餘元，另外還要在范立達的勞退準備金帳戶中存入42萬餘元，總計判賠近280萬元。案經最高法院廢棄後，發回由高等法院更一審。

更審法院於17日宣判，仍認定TVBS違法解雇，雙方雇傭關係仍存在，經過計算後，更審法院判決TVBS需再賠償161萬5030元，另外也需自2015年5月起、每月提撥勞退金9千元進范立達的勞退帳戶中，加上一審判賠的14萬餘元，總計更審判賠251萬餘元；但不僅如此，更審也判決范立達自今年4月起到范立達復職日為止，TVBS每月還要給付他25萬餘元的薪水。