超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

▲PXGo!全聯線上購祭出「520保證最愛你」優惠活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

520優惠又來了！適逢每年5月20日許多人放閃或示愛，全聯PXGo!線上購首度舉辦「520保證最愛你」活動，5/20-5/22限時3天集結五大主題回饋，連續3天中午12點瘋搶52折券，包括專櫃美妝品牌、大牌家電都有機會以52折夢幻價格買下，以及精選商品下殺5折。

▲OFF COFFEE祭出「加5元多2杯」。（圖／業者提供）

5/20～5/22限時3天，「PXGo!全聯線上購」祭出五大主題活動，包含：一、購買精選百件商品專區加贈520福利點起，相當於52元現金回饋。二、每天中午12點限量開搶52折券。三、預購指定商品幫你買單省520元。四、OFF COFFEE「加5元多2杯」，線上寄杯組合美式每組22杯促銷價305元，換算每杯只要13.9元，拿鐵每組22杯促銷價505元，換算每杯只要23元。五、深受消費者青睞的全聯小時達外送服務，生鮮雜貨最快40分鐘送到家，除了即日起至5/26體貼疫情居家的消費者，輸入【WECARE】單筆消費滿800元折80元，並在這3天加碼滿千再贈520福利點。

▲夢寐以求的專櫃美妝、大牌家電有機會用52折買下。（圖／業者提供）

其中連續3天中午12點限量開搶的52折券，每天還會祭出2項夢幻逸品，像是5/20的蘭蔻超未來肌因賦活露和資生堂百優銀貂神話寵愛組；5/21則為SK-II青春露和雅詩蘭黛小棕瓶寵愛組；另5/22不僅有日本千石阿拉丁烤箱，還有英國小綠無線除蟎吸塵器。連續3天搶券準備買爆，千萬記得設定鬧鐘提醒自己！

而PXGo!自即日起至5/26期間，除了推出每週五、六、日使用PX Pay支付，全站消費單筆滿1,000元享8%福利點回饋外，還可拿到整單享92折神券，適用箱購館或預購館擇一消費，像是不想出門覺得搬重物上樓好辛苦，趁此時購買PXGo!箱購享整單92折，不管是清涼飲料還是家用清潔劑、衛生紙等，整箱買最划算，滿799元還能免運宅配送到家。

▲為陪伴消費者度過每年報稅季荷包縮水，PXGo!自即日起推出精選商品下殺5折起，每週五、六、日再享滿額8%福利點回饋。（圖／業者提供）

PXGo!分批取貨也替報稅的拮据期間的消費者解決三餐，活動期間購買A區（飲品）和B區（食品）各一組，加碼送300福利點，商品選擇多樣，還能分次領跨店取，方便、划算，每餐隨心搭配。同時，「貼心抗漲專區」多達40項生鮮雜貨輪番下殺，最低5折起，包含舒潔衛生紙、福樂鮮乳還有全聯好物社群推薦的國色天香芋香香米，省錢抗通膨。

▲city’super引進北海道巧克力第一品牌ROYCE’，連續5天於全台8店推出520情人日優惠。（圖／業者提供）



另外，city’super獨家引進北海道巧克力第一品牌ROYCE’，推出5款粉嫩系櫻花紛飛系列，為迎接520，即日起至5/22，連續5天於全台8店同享520情人日優惠，再攜手遠傳friDay購物及蝦皮購物雙平台祭巧克力1+1幸福優惠。包括生巧克力2盒優惠價899元（原價1040元）、洋芋片巧克力2盒優惠價799元（原價960元）、醇巧克力20枚2盒優惠價430元（原價560元）。