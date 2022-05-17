16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

▲客運業者最快7月提出票價調漲案。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受疫情重創，客運業申請部分路線停駛，業者今(17日)也向交通部提出10大訴求，包括國道和公路客運運價檢討調整，公共汽車客運公會全聯會表示，票價已經16年沒有調漲，但萬物皆漲，所有路線都不符成本，你說能不漲嗎，坦言一定漲不少，預計最快7月將提出運價調漲方案。交通部長王國材表示，業者送出來後將依程序審查。

交通部長王國材今(17日)下午與客運業者視訊，其中業者提出國道和公路客運運價檢討調整訴求，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會理事長李博文表示，國道客運和一般公路客運16年多來都沒調漲票價，公總沒有主動提出，有些國道客運票價沒有達到上限，但現在已經不符成本，萬物皆漲，國道和公路客運票價要全聯會提出調整申請，公總也樂觀其成。

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李博文強調，公會全聯會將會主動提出票價調整，現在還沒細算，但所有客運路線都不符成本，必須檢討十八項成本，「一定漲不少」，將會按照成本提出來，至少7月後提出方案，目前客運業者所有成本都漲，只有票價不漲，你說能不漲嗎，應該要適當調整，但並非所有路線都要調漲。

公路總局局長陳文瑞表示，客運公會可提出合理成本反映，全聯會提出就會計算和審查，因太多年沒提出票價調整，針對合理成本反映，會有個啟動。

交通部長王國材表示，客運票價不見得會調，業者17年沒有送檢討方案上來，若送上來會按照程序審查，由費率委員會審查，現在講漲價滿敏感的，但業者可以送上來審查。