強者友人「快篩竄出立體奶泡」　網驚問職業！一票苦主曝2原因

▲快篩劑冒出泡泡，真相傻眼了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

使用快篩劑已成為台人生活的日常，但正確使用，才能避免鼻子被白戳了！一名女網友透露，朋友自行快篩，但不知哪個環節有誤，液體圓孔處竟冒出大量泡泡，讓原PO看了哭笑不得。奇葩畫面曝光後，也釣出一票苦主分享同樣狀況，懷疑原PO友人是反覆擠壓或是劇烈搖晃，才導致泡泡的產生。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》發文驚呼，「強著我朋友，這到底是怎麼篩的...怎麼會篩出那麼多泡泡？」畫面可見，快篩劑顯示一條紅線，代表為陰性，但右側圓形孔處，卻突然冒出立體奶泡，嚇得友人趕緊拍下這離奇狀況。

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照片曝光後，底下網友也紛紛看傻眼直呼，「使用前搖一搖？請問您朋友職業是啥」、「你朋友是螃蟹嗎」、「快篩中毒了，口吐白沫」、「有點誇張了，要不要重篩」、「我第一次也是這樣」、「吃了發泡錠」。

留言串也釣出過來人回應，「沒事，我朋友也有這樣」、「因為他擠到藥水都沒了，我男友也是這樣」、「我也是很多泡泡」、「沒很難啊，那管藥水一直搖，搖到起泡再擠出來就會這樣」、「因為我兒子有搖過才有泡泡」。

該文章也被轉到《爆料公社》，內行解釋，「那管萃取液中含有鹼與界面活性劑，這位朋友應該是反覆擠壓或劇烈搖晃萃取瓶才會這樣」。

▲不少人也遇到同樣狀況。（圖／翻攝爆料公社）



實際查看快篩劑說明書，滴入前，先檢查抽取管中的液體是否有氣泡，等待氣泡消失（氣泡可能影響結果），建議滴入4滴即可，若滴到5滴也別擔心，仍可以繼續測試，並在15分鐘後到30分鐘間讀取測試結果。