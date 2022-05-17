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LINE官方帳號新功能　班級、教師交流更方便

▲LINE推出數位校園計畫。（圖／LINE提供）

▲LINE推出數位校園計畫。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE今日宣布啟動「LINE官方帳號數位校園計畫」，讓老師可以使用官方帳號進行回復，區隔公私時間，並擁有「一對多群發公告」與「一對一私聊」等重要功能，即日起至6月30日申請的學校，在8月1日正式計價前費用全額減免。

LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉指出，受到疫情衝擊，教育產業對數位轉型的重視程度與急迫性更甚以往，此趨勢同樣能從數位工具導入及應用獲得印證，教育產業相關的LINE官方帳號成長率列為各產業第一，年成長超過3成。

「LINE官方帳號數位校園計畫」可以有效區隔公私領域，非營業時間還能設定自動回覆，LINE官方帳號有獨立後台管理來自好友（家長）的訊息，班級經營用LINE官方帳號，能讓老師避免工作與私人LINE訊息混在一起，更有下班時間自動回覆訊息，或多人管理等功能，讓教師下班後能夠充分休息，同時兼顧與家長的互動。豐富功能，增進親師之間溝通質量。

此外也兼具「一對多群發公告」與「一對一私聊」功能，教師宣布重要事項時，群發訊息不被覆蓋，而在與家長個別討論學生狀況時，快速轉換一對一聊天模式，除避免群發訊息被洗版，更保有雙方隱私。同時還能設置圖文選單做為班級佈告欄，並有語音通話等功能可增進親師間溝通效率。

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