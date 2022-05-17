驚險畫面曝！新莊少女過斑馬線　遭左轉轎車「保齡球式」撞倒　

記者戴上容／新北報導

49歲陳姓男子15日駕車行經新北市新莊區新泰路，左轉進到復興路，過程中撞上走在人行道鄭姓少女，事發過程被一旁駕駛目睹後PO在臉書「爆料公社」引發熱議；新莊警方表示，已調閱監視器，陳男事發後有下車察看，排除肇事逃逸狀況，詳情仍待調查。

▲汽車左轉不慎「保齡球式」撞上路人 。（圖／記者戴上容翻攝）

有名網友15日在臉書「爆料公社」貼文指出，一個平淡無奇的下午，他看到這個誇張的一幕，一位灰色衣服的小妹妹走在斑馬線上，沒有在滑手機，只是用手拉著帽子擋雨，未料，有輛銀色的WISH見對向沒有車，就急著轉彎，沒看斑馬線上有沒有人就直接撞了上去。

「小妹妹因為緊張而迅速爬起，但駕駛更誇張，完全沒有下車，更正一下，駕駛有下車關心，但他的角度完全看不到有人下車，然後就自己開走了？我很不放心，回家放完東西後回來，提供給警方行車紀錄器，也謝謝有熱心的路人幫忙報案並記住那台車的車牌。」

警方調查，陳男15日下午5時，駕車行駛於新莊區新泰路左轉復興路時，與行走於新泰路往中平路方向17歲鄭女發生碰撞，鄭女倒地，陳男於撞到鄭女後有下車上前示意，鄭女說「不需要」，雙方便直接離去，警方初步排除陳男肇事逃逸狀況，派出所已聯繫雙方16日晚間製作筆錄。