金門+102又破百！金酒再增13例　縣府社會處3科長也染疫

▲金門縣府說明疫情狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門今(16)日新增102名確診者(K549-K650)，確診累計650例，目前收治中63例，無症狀或輕症60例、中症3例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者327人，目前居家隔離440人，解除居家隔離225人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

金門縣府說明，確診個案分屬家庭群聚案5例、4處工作職場群聚案25例。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用17床，尚有空床23床。

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此外，金酒公司今天新增13例，分屬同辦公室及有相關場合，確診者並無早班生產線同仁，先前的職場群聚感染現象目前已獲控制，金酒公司今天也再對員工進行快篩，全數陰性。

不僅如此，疫情也燒盡縣府，社會處有3名科長快篩陽性，經PCR檢測後確診，傳染途逕現在疫調中，是否有交叉感染，仍待釐清。

再次呼籲鄉親，儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另於確診者居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、衛浴設備，減少病毒殘留導致感染。