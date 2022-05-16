Omicron感染兒童腦部「有7恐怖症狀」！醫曝途徑：是一大挑戰

▲醫師擔憂Omicron可能侵入兒童腦部造成併發症。（示意圖，非本新聞當事人／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

既新北男童染疫病逝後，近日基隆2歲男童高燒確診，經轉院仍不幸身亡的消息震驚家長。兒科急診醫師吳昌騰也直言，Omicron不同於流感，對醫師來說是一個挑戰！一旦感染腦部，併發症最常以「4種症狀」表現，如發燒、頭痛、新發抽搐及肢體無力，此外如早期盜汗、噁心及食慾不振，家長都須提高警覺。

兒科急診醫師吳昌騰在粉專指出，Omicron傳播力很強，即使病毒本身致病性較低，但仍可能導致更嚴重的疾病和死亡。目前重症分別有嚴重哮吼及病毒對中樞神經系統的感染。香港研究表明，Omicron在上呼吸道中的複製速度更快、在肺部複製速度較慢，感染24小時後，在支氣管中複製速度超過Delta和原始病毒株70倍；感染後48小時，在呼吸道組織中的傳播水平也高於Delta。

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吳昌騰接著舉美國兒童醫院研究表示，Omicron引起的哮吼，臨床治療過程中需使用類固醇及腎上腺素頻率更高，有時真的會很嚴重。此外，仍要注意患者病情嚴重程度不僅取決於病毒複製，還取決宿主對感染的免疫反應，這可能造成患者自身免疫系統失調，即為「細胞因子風暴」。

▲醫師示警，當兒童出現7大症狀務必提高警覺。（示意圖／記者林敬旻攝）

「雖然COVID-19 主要是一種呼吸道疾病，但許多患者表現出神經系統症狀。因此Omicron的出現，了解腦部感染的途徑變得更加緊迫。」吳昌騰解釋，感染途徑目前還沒有明確答案。但先前文獻說明，在極少數情況下，SARS-CoV-2的蛋白質或RNA可在確診患者的大腦中找到，可能是使用「終末神經元」的途徑，直接投射到大腦中的目標。

吳昌騰解釋，在大腦中的SARS-CoV-2若不複製並且不誘發炎症，機乎沒有負面影響，但當它到達腦幹呼吸中樞時，就會有急重症風險。因此，Omicron與過去變種病毒相比，這途徑可解釋其引發盜汗、噁心和食慾不振等症狀增加，因為下視丘參與這3種症狀調節。

吳昌騰進一步指出，新冠病毒併發腦膜炎、腦炎和急性脊髓炎，這些併發症最初表現症狀如發燒、頭痛、新發抽搐或肢體無力，提醒家長務必提高警覺。但腦部感染詳細的機轉，仍要後續研究說明。