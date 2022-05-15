兩岸青年雲對話：「我們都是劉畊宏」

記者趙禕/上海報導

在新冠疫情襲捲的浪潮下，給很多兩岸青年帶來沉重的打擊。在上海市台辦的指導下，兩岸青年打破空間限制，在雲端舉辦了一場線上圓桌論壇，從當前兩岸最夯的「劉畊宏現象」探討如何在疫情下提振信心，並把握機遇化危機為轉機。

這場聚集了來自上海、北京、台北、廈門、深圳、廣州、重慶、昆明等城市眾多兩岸青年的「潮匯海上─2022行進路上的兩岸青年創新創業者沙龍系列」的線上圓桌論壇，從目前火遍海峽兩岸的「劉畊宏健身操」做為切入點，引領青年們用樂觀態度面對疫情帶來的諸多挑戰，克服生活、工作、事業上壓力和危機感，提振信心、把握機遇爭取化危機為轉機的成功機會。

▲來自上海、北京、台北、廈門、深圳、廣州、重慶、昆明等城市眾多兩岸青年在雲端參與這場線上圓桌論壇。（圖／主辦方提供）

兩年前曾經在武漢經歷過新冠疫情剛爆發那段艱難時期，並且創作了一首「等你回來」歌曲的陳蓓蓓，以過來人的經驗鼓勵疫情下的年輕人：「不要放棄，不要失去信心，大家靜下來對所愛的人和關心的事情，做一個自我審視也是很好的沉澱；在這個機遇和挑戰並存的時間裡，去挖掘自己內心最想做的事情。」

▲陳蓓蓓以過來人的經驗鼓勵疫情下的年輕人。（圖／主辦方提供）

在上海的台籍自媒體人邱慶齡表示，劉畊宏能夠結合專業健身經驗和有特色的視頻直播，一躍成為橫跨兩岸擁有千萬粉絲、家喻戶曉的網紅，充分證明大陸舞台的無可限量；他的經驗不僅代表跨越海峽尋夢的台灣青年的活力，也唱出兩岸同胞並肩抗擊疫情的決心。

▲本場雲端圓桌論壇的主持人及主講人之一台籍自媒體人邱慶齡。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章向兩岸青年介紹，在上海疫情封控過去之後，上海市台協將會提出一系列方法協助青年們抱團合作，共同開拓就業和創業的機會，包括就業貸款、就業輔導、青年保險、技能指導等。他並表示在本次活動之後就要啟動一個線上創業孵化器，讓想創業的人得到一定的支持跟資源；同時還將有母嬰童、台灣好物、線上看病、線上運動健康學院等平台，讓資深、有經驗的台商帶領台青找到合作夥伴，共同尋找產業先機和實現自我價值的舞台。

▲上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章。（圖／記者趙禕攝／主辦方提供）

上海市台協台青部部長史家怡則和與會台青們分享她在疫情中的心得：「一定要正能量，要想到封控結束以後該怎麼樣在起跑點上開始奔跑。環境跟模式會發生很大的改變，但是消費能力是不會變的，只會往不同的人或不同的通路去轉變；在內循環中怎麼找到自己的定位？就是精准定位。未來上海一定是走精緻化及定制化服務路線，所以要做好準備，等時間到來就可以水到渠成。」

▲上海市台協台青部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝／主辦方提供）

另外，華東師範大學兩岸人力資源研究中心執行主任教授易淩峰提出，在大佈局下中國經濟基本面向好不容置疑，人民幣國際化帶來的機遇也是看得到的，只有提升企業組織韌性、提升個人心理彈性才能在商業變革中把握機遇。中國數字經濟研究學者 、「兩岸就業創業服務平台」發起人周勇認為，在危機下作為企業首先要考慮到生存創新和事業轉型發展，而眾多就業型的台青需要更多有實操性的機會，無遠弗屆的數位化服務就是助力器，「兩岸就業創業服務平台」將為台胞台青提供實質性的服務。

▲華東師範大學兩岸人力資源研究中心執行主任教授易淩峰。（圖／記者趙禕攝／主辦方提供）

▼「兩岸就業創業服務平台」發起人周勇。（圖／記者趙禕攝／主辦方提供）

活動最後，在台北現場的自媒體博主美楊孝帥Annie帶領大家再次唱起《我們都是劉畊宏》這首活力四射的歌曲。參加活動的「劉畊宏男孩」「劉畊宏女孩」在雲端跳起毽子操，為北京、上海、台灣等城市抗擊疫情加油打氣。

▲▼與會人們在線上跳毽子操為抗擊疫情加油打氣。（圖／記者趙禕攝）