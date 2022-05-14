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瘋電影／鹿王　只要活著就有機會有希望

文／賴賴

▲▼鹿王。（圖／木棉花提供）

瘋言瘋語：

劇情線條相當單純，適合中小學生觀賞，起伏不大，而節奏適中，過程沒有驚喜但是流暢，以電視電影的條件來看這部片是好看的，而畫面美術娛樂價值高，以古代環境結合現代科技，再融入動物與大自然的視覺背景，很舒服的打發時間電影。

一定要看到電影最後，歌曲唱完，才能看到結局唷，一段沒有血緣的父女情感，說明了人與人之間的關係，不必建立在血緣上，只要真心付出依然能動人深刻，而有血緣關係者，也不見得絕對必須順從錯誤的觀念，尤其是暴君般的父母，仍可以運用智慧扭轉結果，以慈悲的角度對待，但不必去接受情緒勒索的一切不合理唷。

電影整體感是好看的。


片　　名：鹿王　　
英文片名：The Deer King
類　　型：動畫、動作、冒險
上映日期：2022-05-13
片　　長：01時54分
導　　演： 安藤雅司 、 宮地昌幸
演　　員： 堤真一(Shinichi Tsutsumi) 、 竹內涼真(Takeuchi Ryoma) 、 杏(Anne Watanabe)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：木棉花


劇情大綱

戰士凡恩在戰爭中敗北，淪為奴隸被囚禁在地下鹽礦，某天晚上，一群神秘的山犬襲擊鹽礦，礦坑裡的人皆一一死去，活下來的只有凡恩與小女孩悠娜，幸運存活下來的兩人，為了逃避追捕而開始逃亡。

天才醫師赫薩爾奉命調查地下鹽礦的死亡真相，發現死去的人感染的似乎是絕跡已久的黑狼熱，但為什麼只有凡恩跟悠娜活下來呢？赫薩爾在調查的過程中，逐漸發現隱藏在疾病背後的巨大陰謀…

榮獲法國安錫國際動畫影展長篇動畫獎項的提名，電影改編自2015年度書店大賞、日本醫療小說大賞的暢銷小說《鹿王》，由頂尖團隊《排球少年！！》《攻殼機動隊》製作公司Production I.G出品、《神隱少女》《你的名字》作畫導演安藤雅司與《神隱少女》導演助手宮地昌幸攜手執導，實力派演員竹內涼真、杏、堤真一獻聲，帶給觀眾溫暖的奇幻故事。

▲▼鹿王。（圖／木棉花提供）

▲懸壺濟世的醫生大部分都長得很好看。

▲▼鹿王。（圖／木棉花提供）

▲最美的殺手，美女都不會是壞人。

▲▼鹿王。（圖／木棉花提供）

▲倆王相見一見如故。

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